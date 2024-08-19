إيلاف من لندن: قالت تقارير إن رجل الأعمال البريطاني وقطب صناعة التكنولوجيا مايك لينش من بين 6 مفقودين في حادث غرق يخته الخاص قبالة سواحل صقلية.

وكان إعصار حاصر اليخت الفاخر في وقت باكر من صباح اليوم الإثنين، مما أدى إلى غرق اليخت، ولقي شخص واحد على الأقل حتفه وفقد ستة، بمن فيهم رجل الأعمال التكنولوجي مايك لينش، وكانت طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا من بين 15 شخصًا تم إنقاذهم.

وتم تأكيد أن أنجيلا باكاريس، زوجة رجل الأعمال المفقود مايك لينش، من بين الذين تم إنقاذهم بعد غرق يختهم قبالة صقلية.

قضية احتيال

يذكر أن السيد لينش احتل في عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة بسبب قضية احتيال رفيعة المستوى، وفي يونيو/حزيران، برأته هيئة محلفين أميركية من جميع التهم المتعلقة ببيع شركته للبرمجيات أوتونومي لشركة هيوليت باكارد في عام 2011.

وكان تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة قبل أكثر من عام بقليل وتم تبرئته هذا العام إلى جانب المدير المالي السابق ستيفن تشامبرلين، الذي واجه نفس التهم.

واتهمت شركة هيوليت باركارد HP السيد لينش بالمبالغة المتعمدة في قيمة أوتونومي، وهي شركة أسسها وأدارها، قبل أن تستحوذ عليها شركة التكنولوجيا الأميركية.

وظل السيد لينش ينفى دائمًا ارتكاب أي مخالفات.

نبذة

ويشار إلى أن لينش (مواليد 16 يونيو 1965) هو المؤسس المشارك لشركة أوتونومي كوربوريشن ومؤسس شركة إنفوك كابيتال. كما أصبح أحد المؤسسين المشاركين، إلى جانب إنفوك كابيتال، لشركة الأمن السيبراني دارك تريس. كما شغل العديد من الأدوار الأخرى، بما في ذلك تلك التي كانت في منصب استشاري.

وكان لينش بعد حصوله على درجة علمية ودكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة كامبريدج، طبق أبحاثه في التعلم الآلي لإنشاء شركات برمجيات وأصبح شخصية بارزة في سيليكون فين.

وأدى بيع شركة أوتونومي لشركة هيوليت باكارد في عام 2011 إلى اتهامات بالاحتيال وأدى إلى دعوى مدنية في المملكة المتحدة وتسليم لينش إلى الولايات المتحدة، حيث خضع للمحاكمة في مارس 2024 ووجدت المحكمة أنه غير مذنب بجميع التهم في يونيو 2024.