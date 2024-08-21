إيلاف من مراكش: توقفت حركة الرحلات الجوية في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في اليابان مؤخرًا بسبب فقدان مقص.

وأدى القلق بشأن المقص، الذي تم استخدامه في متجر بمنطقة انتظار المغادرة لرحلة داخلية، إلى إجراء تفتيش أمني استمر لساعات في مطار "نيو شيتوس"، الذي يخدم منطقة سابورو في جزيرة هوكايدو الشمالية. ووفقًا للمطار، تم إلغاء 36 رحلة جوية يوم 17 آب (أغسطس)، وتأخير 201 رحلة أخرى بسبب عمليات البحث، وفقًا لما ذكره موقع "سي إن إن" الإخباري الأميركي.

كانت هناك مخاوف من أن يكون إرهابي محتمل قد استحوذ على المقص واستخدمه كسلاح على متن إحدى الرحلات. وفي نهاية المطاف، أعلن المطار عن العثور على الأداة، مما سمح باستئناف الرحلات.

وقال مشغلو مطار نيو شيتوس في بيان: "ندرك أن الحادث وقع بسبب الافتقار إلى أنظمة استخدام وتخزين وإدارة مناسبة من قبل مستخدمي المتجر".

وأضافوا: "سنحقق في هذا الحادث لتحديد أسبابه ومنع تكراره. كما سنؤكد مجددًا أن هذا الحادث قد يكون مرتبطًا بعملية اختطاف وهجوم إرهابي، وسنضمن أن يكون جميع موظفي المطار على دراية كاملة بأهمية الإدارة".

ومن بين المتضررين من المشاكل الأمنية فرقة الروك اليابانية "9mm Parabellum Bullet"، التي تغيبت عن حفلها ضمن مهرجان "Rising Sun" الموسيقي السنوي في هوكايدو بسبب إلغاء الرحلة.

وصرحت الفرقة في بيان نُشر على موقع المهرجان الإلكتروني: "سننتقم بالتأكيد!!"، بينما أعلن المهرجان نفسه أنه لن يرد ثمن التذاكر.