إيلاف من لندن: بدأ الادعاء العام الإيطالي مهمات التحقيق في حادث غرق يخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش قبالة سواح صقلية يوم السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقال المدعي العام الإيطالي أمبروجيو كارتوسيو إن المحققين يخططون لانتشال حطام السفينة من قاع البحر كجزء من التحقيق في غرق اليخت البايزي، مضيفا إن "السلوكيات التي لم تكن سليمة تمامًا" ربما كانت وراء عدد الوفيات.

وقال إن المحققين سيركزون على "مدى تحذير جميع الأشخاص [على متن السفينة]" من إجراءات السلامة. واضاف: وقد تقع المسؤولية على "جميع أفراد الطاقم، الشركات المصنعة، [أو أولئك الذين] لم يقوموا بمسح السفينة أو الإشراف عليها".

لكنه أضاف أن جميع خطوط التحقيق قيد النظر، بما في ذلك دور الطقس القاسي الذي ضرب المنطقة.

وكان رجل الإطفاء بينتيفوجليو فياندرا كشف أنه عندما وردت مكالمة الطوارئ في الساعة 4.38 صباحًا يوم 19 أغسطس، كان اليخت قد غرق بالفعل وكان على جانبه الأيمن على عمق حوالي 50 مترًا تحت الماء.

ونتيجة لذلك، قال إن أولئك الذين لقوا حتفهم "كانوا يحاولون الاختباء في الكبائن على الجانب الأيسر" من السفينة. بدلاً من ذلك، ربما كانوا نائمين، لذلك فشلوا في الهروب.

وأضاف أن الغواصين عثروا على جثة الطاهي على متن السفينة بالقرب من السفينة أولاً، ثم اكتشف فريق متناوب من رجال الإنقاذ خمسة آخرين داخل اليخت - في الكابينة الأولى على الجانب الأيسر - والأخيرة في الثالثة على ذلك الجانب.

استعادة حطام اليخت

وقال المدعي العام الإيطالي، يوم السبت إن المحققين يخططون لاستعادة حطام اليخت من قاع البحر ليكونوا قادرين على تحديد الظروف التي انقلب فيها، مع تحميل المالكين المسؤولية عن التكلفة.

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن اليخت كان مرسا في وضع سيئ.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه تم أخذ عينات من المياه من قرب الحطام وحتى الآن لا يوجد دليل على وجود هيدروكربونات خطيرة قادمة من اليخت.

لم يتم تشريح الجثث بعد

ولم يتم تشريح الجثث بعد على الضحايا الذين تم انتشالهم من الحطام بين الاثنين والجمعة.

كان قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش (59 عاما) من بين السبعة الذين لقوا حتفهم بعد أن واجه اليخت صعوبات وغاص في غضون 60 ثانية فقط في الساعات الأولى من الصباح.

ومن بين الضحايا الآخرين رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي جوناثان بلومر وزوجته جودي والمحامي الأميركي كريس مورفيلو وزوجته نيدا والشيف ريكلادو توماس على متن اليخت.

وكانت ابنة لينش هانا البالغة من العمر 18 عاما آخر الضحايا الذين انتشلوا الجثث يوم الجمعة. ونجت والدتها وزوجته أنجيلا باكاريس من الكارثة. ولم تكن ابنتهما الأخرى إسمي على متن الطائرة، وقد أشادت بأختها في بيان أصدرته الأسرة.

ويعتقد أن الأسرة نظمت الرحلة للاحتفال بنهاية المشاكل القانونية التي واجهها السيد لينش.

يذكر أنه في يوليو/تموز، تمت تبرئته من 15 تهمة احتيال في الولايات المتحدة في قضية استمرت 12 عامًا وركزت على بيع شركته أوتونومي لشركة هيوليت باكارد الأمريكية في عام 2011.

وادعى المدعون أنه بالغ عمدًا في تقدير قيمة الشركة التي أسسها في عام 1996، ونفى السيد لينش دائمًا ارتكاب أي مخالفات.