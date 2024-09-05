إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تمويل جديد لتوسيع نطاق الأعمال الزراعية في مراحلها المبكرة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في جميع أنحاء أفريقيا.

وخلال كلمته الرئيسية في منتدى أنظمة الأغذية الأفريقية (AFSF) 2024، أعلن وزير شئون أفريقيا اللورد كولينز، يوم الأربعاء، عن تقديم 25 مليون جنيه إسترليني لشركة AgDevCo، وهي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة ومخصصة للاستثمار في الأعمال الزراعية الأفريقية.

ويعد الاستثمار في أسواق الغذاء في أفريقيا وسيلة حاسمة للعمل مع المزارعين ومساعدة أولئك الذين هم في طليعة أزمة المناخ والتحرك نحو عالم خالٍ من الفقر.

ومن المتوقع أن تسفر مساهمة المملكة المتحدة عن زيادة في الدخل بمقدار 128 مليون جنيه إسترليني للمزارعين المستفيدين بحلول عام 2036.

أسواق الغذاء

وقال وزير أفريقيا اللورد كولينز: سيكون لتحسين أسواق الغذاء تأثير كبير على الأفراد والأسر في جميع أنحاء أفريقيا. حيث يمنح المزارعين المجتهدين دخولاً مستقرة، ويخلق فرص عمل للشباب ويساعد في القضاء على سوء التغذية.

وأضاف: بدون الوصول إلى التمويل، بغض النظر عن الدافع والإبداع، لا يمكن للعديد من الشركات أن تنطلق.

وقال: لهذا السبب يسعدني أن أعلن أن المملكة المتحدة تعتزم دعم منشأة جديدة بقيمة 50 مليون دولار تسمى AgDevCo Ventures. ستقدم المملكة المتحدة أكثر من نصف الأموال، مع قيام AgDevCo بجمع الأموال من مستثمرين آخرين.

وسيدعم هذا التمويل إنشاء AgDevCo Ventures، والتي ستوجه الاستثمارات في المراحل المبكرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في قطاع الزراعة في إفريقيا.

وتساهم حكومة المملكة المتحدة بأكثر من نصف الأموال مع جمع مساهمات مطابقة من مستثمرين آخرين، مما ينتج عنه 50 مليون دولار إجمالاً للإطلاق المخطط له لـ AgDevCo Ventures في أوائل عام 2025.