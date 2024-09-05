إيلاف من مراكش: أطلقت الشرطة الألمانية النار على مشتبه به وأردته قتيلاً بعد رصد شخص بدا أنه يحمل سلاحاً نارياً بالقرب من القنصلية العامة الإسرائيلية ومن مركز لتوثيق جرائم النازية في وسط مدينة ميونيخ اليوم الخميس. وقالت الشرطة، عبر منصة إكس، إنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يصب أي من موظفيها، بعد إطلاق طلقات نارية بالقرب من القنصلية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية لـ"وكالة الأنباء الألمانية" إن القنصلية كانت تشهد حفل تأبين لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي أودى بحياة 11 إسرائيلياً خلال دورة الألعاب الأولمبية 1972.

من جهتها، أشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى أن حماية المنشآت الإسرائيلية تشكل أولوية قصوى بعد إطلاق النار في ميونيخ اليوم.

ووصفت إطلاق النار بأنه "حادث خطير"، وقالت إنها تتواصل مع خدمات الطوارئ لكنها لا تريد التكهن بمزيد من التفاصيل.

وأفادت تقارير بأن مسلحاً أطلق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، لم تقع إصابات في الهجوم وتم تحييد المسلح.

ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار.

وجاءت الواقعة في الذكرى السنوية لهجوم وقع عام 1972 خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ، حيث قتل مسلحون فلسطينيون 11 رياضياً إسرائيلياً. ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الديكتاتورية النازية بين عامي (1933-1945)، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ. وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن عملية كبيرة جارية للتعامل مع واقعة، وطلبت من العامة تجنب المنطقة في منشور على منصة إكس. وجرى نشر طائرة هليكوبتر لمتابعة الوضع بشكل أفضل.

