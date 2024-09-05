إيلاف من مراكش: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، "دعم" المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخّل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا"، مشيرا إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا.

مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف

وحول ملف أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ في آب/أغسطس.

وقال بوتين "هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض ذلك أبدا".

وأضاف "إذا ظهرت رغبة في التفاوض (لدى أوكرانيا)، لن نرفض"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المحادثات يجب أن تستند إلى نتائج المفاوضات التي جرت في ربيع العام 2022 في اسطنبول.

الكرملين: لا شروط مسبقة لمحادثات سلام.. ولا تعبئة جديدة

بينما نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف أيضا إن السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.

وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد في المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "لا توجد مثل هذه النقاشات".

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال الليلة الماضية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، إضافةً لاعتراض صاروخ من طراز "أولخا".

"الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على دونباس

وقال بوتين أنّ "الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وتابع: "كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا".

وأضاف "نجحت قواتنا المسلّحة في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجيا" من منطقة كورسك الروسية.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، أعلنت روسيا ضمها منطقة دونيتسك (شرق) بالإضافة إلى ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.

وقال بوتين إن دخول أوكرانيا إلى كورسك جعل تقدم موسكو في شرق أوكرانيا أسرع موضحا "أضعف العدو نفسه في مناطق رئيسية، فيما سرّع جيشنا عملياته الهجومية".

وأشار بوتين إلى أن موسكو بدأت دحر القوات الأوكرانية من المنطقة الحدودية حيث سيطرت على بعض البلدات والقرى. وأضاف "نجحت قواتنا المسلحة في استعادة استقرار الوضع وبدأت دحر (العدو) تدريجا من أراضينا". وتابع "إنه واجب مقدس على الجيش الروسي أن يفعل كل ما بوسعه لطرد العدو من أراضيه وحماية مواطنينا".

"التقيت مؤسس تليغرام واحدة فقط منذ سنوات"

وحول موضوع مؤسس تطبيق تيليغرام، قال الرئيس الروسي إنه لا يفهم الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد بافيل دوروف بعدما خضع لتحقيق رسمي هناك الأسبوع الماضي. وأضاف أن الإجراءات الفرنسية تتسم "بالانتقائية". وتابع قائلا في منتدى اقتصادي إنه التقى مع دوروف مرة واحدة فقط منذ سنوات لكنهما لم يبقيا على اتصال.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الشهر الماضي إنه لم يكن لديه علم بشأن لقاء بوتين ودوروف.

ويتعلق التحقيق الفرنسي مع دوروف باستخدام منصة تيليجرام في جرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال واستغلال الأطفال جنسيا. ووصف محامي دوروف الإجراءات المتخذة ضد موكله بأنها غير منطقية.

