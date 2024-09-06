إيلاف من جورجيا (الولايات المتحدة): كشفت التحقيقات أن كولت غراي (14 عاماً) الذي ارتكب مذبحة مدرسة جورجيا بالولايات المتحدة، وقتل 4 أشخاص، تعرض "للسخرية" من زملائه في المدرسة، وكثيراً ما كان يطلق عليه لقب "مثلي الجنس".

قال والد كولت جراي، للمحققين في مكالمة هاتفية عام 2023، إن ابنه كان يُطلق عليه في كثير من الأحيان لقب "مثلي الجنس" من قبل المتنمرين، بما في ذلك بعض الذين تحرشوا به جسديا.

وقال كولين غراي (54 عاما) للسلطات في نص تم الكشف عنه مؤخرا: "كنت أحاول ضمه إلى فريق الغولف"، ولكن وصلته رسائل تقول في مضمونها :"انظروا إلى كولت، إنه مثلي الجنس، إنه يواعد هذا الرجل".

وقال الأب إن الإبن كان ذلك لا يزال في ذهنه هذا التنمر، وتلك التحرشات حتى الأسبوع الماضي.

كان كولت يبلغ من العمر 13 عامًا آنذاك، وظهر على رادار مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن هدد بإطلاق النار على مدرسة متوسطة على منصة Discord، وهي منصة مراسلة عبر الإنترنت تحظى بشعبية بين المراهقين والشباب.

وحينها قام مكتب عمدة مقاطعة جاكسون بزيارة منزل الصبي وتحدث إلى والده، الذي قال إن ابنه تعرض للتنمر، واعترف بأن الصبي كان لديه إمكانية الوصول إلى الأسلحة النارية في المنزل.

خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بعد عدة أسابيع، أخبر جراي المحقق أنه جعل ابنه يتعرف على صيد الغزلان بالقوس وبندقية الخرطوش ثم بندقية عيار 22.

وكشفت التحقيقات أن والد كولت غراي أعطى ابنه بندقية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره

وقال كولين الذي يواجه الآن تهم القتل غير العمد والقتل العمد إلى جانب ابنه: "إن ابني تعرض للكثير من المشكلات، كان يريد فقط أن يعيش حياة بسيطة، كان من الصعب جدا عليه الذهاب إلى المدرسة دون أن يتعرض للمضايقات".

ماذا نعرف عن عائلة غراي؟

وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية فإن ما نعرفه حتى عن عائلة كولت غراي المتهم بإطلاق النار في مدرسة جورجيا كان يعيش حياة منزلية صعبة مليئة بالإساءة والإهمال، و والدة غراي، وتدعى مارسي، تعرضت لعدة اعتقالات بتهمة المخدرات والعنف المنزلي ، كما أن والد المراهق القاتل اشترى له بندقية AR-15 كهدية في عيد الميلاد "الكريسماس"، وهو يواجه الآن اتهامات بتزويده بالسلاح.

وتقول لورين فيكرز، جارة العائلة، إن الأطفال كانوا في كثير من الأحيان يغلق عليهم المنزل، كما يؤكد تشارلز بولهاموس ، جد غراي لأمه، إن كولين غراي (الأب) كان مسيئا لفظيا تجاه حفيده وابنته، وتقول آني براون، عمة غراي إنه يعاني من مشاكل نفسية.

العقوبات المنتظرة على الإبن والأب

وقد ظهر الأب والابن صباح الجمعة في محكمة مقاطعة بارو حيث تم ابلاغ كولت أنه قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين في جرائم القتل.

ويواجه والده عقوبة تصل إلى 180 عامًا خلف القضبان إذا أدين بتهمة القتل غير العمد في الوفيات.

