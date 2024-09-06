إيلاف من لندن: عبرت كل من واشنطن وأنقرة عن إدانتهما لمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور إزجي إيجي برصاصة في رأسها من قبل القوات الإسرائيلية.

وتوفيت ناشطة أمريكية تركية متأثرة بجراحها بعد أن ورد أن قوات إسرائيلية أطلقت النار عليها في الضفة الغربية.

وقال السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة إن المرأة أصيبت برصاصة في رأسها في بيتا بالقرب من نابلس في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال الطبيب في قسم الطوارئ الدكتور ورد بسلات إنه عالج جرح رأسها لكنها توفيت بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤولين "يجمعون بشكل عاجل المزيد من المعلومات حول ظروف وفاتها".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا أصيبت برصاصة في مظاهرة ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ويُعتقد أن السيدة إيجي كانت جزءًا من حركة التضامن الدولية التي يقودها الفلسطينيون.

الخارجية التركية

ووصفت وزارة الخارجية التركية الحادث بأنه "جريمة قتل" وقالت إنها "قُتلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية".

قالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إنها علمت بمقتل مواطنة تركية برصاص جنود إسرائيليين في نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “علمنا ببالغ الأسف أن مواطنتنا عائشة نور إزجي إيجي قتلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير، وأن قواته "ردت بإطلاق النار على محرض رئيسي للنشاط العنيف الذي ألقى الحجارة على القوات وشكل تهديدًا لهم".

وأضاف "تفاصيل الحادث والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة".

وعلى صلة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تأسف لفقدان أحد مواطنيها وأنه يجب تحديد تفاصيل وفاتها.

وتحدث الاحتجاجات في الضفة الغربية بانتظام - وأحيانًا تتحول إلى عنف - بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية وارتفاع الهجمات التي يشنها المستوطنون.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأشخاص بسبب مثل هذه الحوادث.

وفي أغسطس الماضي، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بعضهم يرتدي أقنعة، قرية في الضفة الغربية وأحرقوا منازل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه ينظر إلى الأمر "بأقصى درجات الخطورة" - لكن جيشه اتُهم بالوقوف متفرجًا بينما تحدث الهجمات.

وجاءت وفاة المرأة الأميركية في الوقت الذي يبدو فيه أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية يوم الجمعة.

لقد تواجد المئات من الجنود في جنين لأكثر من أسبوع في محاولة للقضاء على المسلحين الفلسطينيين.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن 39 شخصا قتلوا خلال العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية - منهم 21 في جنين. وتقول إسرائيل إن معظم القتلى من المسلحين وأن الهجوم كان ضروريا لمنع الهجمات على المدنيين.