إيلاف من لندن: أعلنت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تعيين الصحافي السعودي بدر القحطاني مسؤولاً لتحرير ملفات الخليج. ومن غرفة أخبار الصحيفة في لندن، سيتولى القحطاني إدارة تغطية الصحيفة لملفات السعودية والخليج واليمن.



يأتي تعيين القحطاني بعد خبرة طويلة اكتسبها من خلال عمله في القسم السياسي للصحيفة منذ عام 2013، بالإضافة إلى دوره كمراسل ميداني في جدة والرياض بين عامي 2009 و2012.

وفي عام 2015، أسس القحطاني "الإخبارية.نت" ضمن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، قبل أن يعود إلى لندن للعمل محرراً للملف اليمني.



خلال فترة عمله في الملف اليمني، تميز القحطاني بإجراء مقابلات مع المسؤولين والفاعلين اليمنيين والعرب والأجانب، وكتابة تحليلات وتقارير ركزت على المفاوضات السياسية والحلول السلمية للأزمة اليمنية.



كما شارك القحطاني في العديد من الندوات التي نظمتها مراكز التفكير الغربية والسعودية واليمنية، وظهر كضيف ومعلق في عدة قنوات فضائية.