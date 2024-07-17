إيلاف من تل أبيت: أقدمت امرأة إسرائيلية تبلغ 33 عاماً، على قتل ابنها، البالغ من العمر 6 سنوات باستخدام فأس، في شقتها في هرتسليا باسرائيل، وكذلك ضربت كلبها حتى الموت، قبل أن تتوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس وتهاجم حارس أمن بالخارج، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وعثرت الشرطة على جثة الطفل في المنزل في هرتسليا، مساء، بعد أن قامت جدته بالابلاغ عن الحادث الثلاثاء وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه جرى استدعاء عدد كبير من الضباط إلى موقع جريمة القتل.

ويبدو أن اكتشاف الجثة جاء بعد إلقاء القبض على المشتبه بها خارج مركز تجاري بعد مشاجرة مع حارس أمن، وفق الصحيفة.

وفي مقطع فيديو مصور، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية امرأة تسير نحو مدخل المركز التجاري وهي تحمل فأساً وتبتسم بشكل غريب. وهي حافية القدمين، ووجهها وساقاها ملطخة بالدماء.

وعندما اقتربت من المركز التجاري، بدأت المشتبه بها خلع ملابسها وهي تضحك، واقتربت من حارس الأمن وبدأت مهاجمته بالفأس، لكنه تمكّن من انتزاع الفأس منها، وطلب الدعم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها وصلت بسرعة إلى مكان الحادث واعتقلت المرأة، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، وأن حارس الأمن أصيب بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متداولة عبر الإنترنت المرأة وهي تحاول مهاجمة المارة الآخرين في طريقها إلى المركز التجاري. وليس من الواضح ما إذا كان أي منهم قد أصيب.

ووفق تقارير إعلامية عبرية، بعد اعتقالها، توجهت الشرطة إلى عنوان منزل المرأة، إذ عثرت على جثة الصبي الصغير، الذي ورد أنه ابنها، إضافة إلى جثة كلب مصابة بطعنات أيضاً.

وذكرت تقارير أخرى أن جدة الصبي هي من اكتشفت جثته في الشقة، وذكرت بعض المصادر أن زوجها مجند في الجيش الاسرائيلي ويتواجد في غزة، إلا أنه لم يتم التأكد من هذه المعلومة، والتي انتشرت في بعض المصادر، إلا أن مصادر أخرى لم تتناول هذا الجانب في حياة السيدة الاسرائيلية.