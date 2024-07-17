إيلاف من بيروت: في تصريح جريء، وجه رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي جو بايدن، مشيراً إلى أن الأخير يعاني في قراءة النصوص حتى بمساعدة شاشة المساعدة.

وقال ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "في الوقت الحالي بايدن أسوأ بكثير من مقدمي بعض البرامج التلفزيونية، إنه لا يستطيع حتى القراءة من الشاشة المساعدة".

ماسك، الذي كان قد انتقد بايدن سابقاً، أكد أن الرئيس لن يوافق على التحدث عبر منصة X لأنها تتيح لجمهور غير متحيز المشاركة في المناقشات. يأتي هذا في وقت أكد فيه بايدن مراراً استعداده لجولة جديدة من المناظرات مع سلفه ومنافسه دونالد ترامب في سبتمبر المقبل، مشدداً على أنه في حالة صحية ونفسية جيدة، ولا يخطط لتكرار ما وصفه البعض بالفشل الذريع في الجولة الأولى من المناظرات.

وكان أداء بايدن في المناظرة الأولى مع ترامب التي جرت على منصة CNN في 27 حزيران (يونيو) في أتلانتا، قد تعرض لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام الأميركية التي اعتبرته ضعيفاً. من المتوقع أن تُعقد الجولة المقبلة من المناظرات في 10 سبتمبر، بعد ترشيح بايدن رسمياً لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية من المقرر أن تُجرى في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مما يجعل المناظرات القادمة حاسمة في رسم ملامح السباق الانتخابي القادم.