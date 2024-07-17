إيلاف من ويسكنسون (الولايات المتحدة): "أنا من هؤلاء الرجال الذين يؤمنون جداً بالصوت الأنثوي الذي يقف فوق كتفي الأيسر ليقول لي إفعل هذا ولا تفعل هذا".. بهذه الكلمات تحدث جي دي فانس نائب دونالد ترامب عن زوجته ورفيقة رحلته أوشا تشيلوكوري وهي مهاجرة هندية هندوسية، ولم يقل فانس أن زوجته تقف في ظهره، بل استخدم تعبيراً أكثر قوة وخصوصية، حينما قال تقف فوق كتفي الأيسر لترشدني.

يحظى جي دي فانس بدعم زوجته أوشا تشيلوكوري فانس قبل وبعد ترشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024، وكانت زوجة سناتور ولاية أوهايو بجانبه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 15 تموز (يوليو) وشوهد الاثنان ممسكين بأيديهما أثناء استقبالهما للجمهور في المؤتمر.

التقى الزوجان لأول مرة في كلية الحقوق بجامعة ييل في عام 2010، حيث نظما خلالها مجموعة مناقشة حول موضوع "التدهور الاجتماعي في أميركا البيضاء"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

وسرعان ما ارتبط الاثنان، حيث أشار فانس إلى زميلته في ذلك الوقت على أنها "المرشد الروحي في جامعة ييل"، وتزوجا في عام 2014، بعد عام من تخرجهما من كلية الحقوق بجامعة ييل.

ومنذ ذلك الحين، أنجبا 3 أطفال، ةعلى الرغم من أن الاثنين يتمتعان بخصوصية تامة بشأن حياتهما العائلية، إلا أن فانس وزوجته خرجا معًا في عدد من الأحداث السياسية.

وكانت إلى جانبه بشكل خاص خلال حملته السياسية لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو في عام 2022، حيث فاز في النهاية بترشيح الحزب الجمهوري بعد أن أيده الرئيس السابق دونالد ترامب وهزم في النهاية المرشح الديمقراطي تيم رايان في الانتخابات العامة.

بغض النظر عن دعمها لمسيرة فانس السياسية، تتمتع أوشا بخلفية مثيرة للإعجاب.

إليك كل ما يجب معرفته عن أوشا تشيلوكوري فانس، زوجة جي دي فانس.

يقال إن الزوجين التقيا في عام 2013 عندما كانا طالبين في كلية الحقوق بجامعة ييل. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فقد عملوا معًا لتنظيم مجموعة مناقشة حول موضوع "التدهور الاجتماعي في أمريكا البيضاء".

وأثناء دراستها في جامعة ييل، كانت أوشا أيضًا محررة في مجلة Yale Law Journal ومديرة التحرير لمجلة Yale Journal of Law & Technology، وفقًا لسيرتها الذاتية.

شاركت في المحكمة العليا، واهتمت بملف حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات، ومشروع مساعدة اللاجئين العراقيين خلال فترة وجودها في جامعة ييل.

قبل التحاقها بكلية الحقوق بجامعة ييل، حصلت أوشا على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل والماجستير في التاريخ الحديث المبكر من جامعة كامبريدج، حيث كانت حاصلة على منحة غيتس كامبريدج، وفقًا لموقع LinkedIn الخاص بها، وفي عام 2014 تزوحا، بعد التخرج من كلية الحقوق بجامعة ييل.

من هي أوشا؟

ولدت أوشا في كاليفورنيا، وهي "ابنة مهاجرين هنود" ونشأت في ضواحي سان دييغو. وفقًا لموقع LinkedIn الخاص بها، التحقت بمدرسة ثانوية تقع في رانشو بيناسكيتوس.

عملت أوشا في مكاتب مونجر وتولز وأولسون في سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة، وفقًا لموقع الشركة على صفحة ملفها الشخصي التي لم تعد موجودة الآن، عملت مع الشركة من عام 2015 إلى عام 2017 قبل أن تعمل ككاتبة قانونية في المحكمة العليا حتى عام 2018.

وخلال تلك الفترة، عملت كاتبة لدى رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس الابن في المحكمة العليا الأمريكية، وكذلك القاضي بريت كافانو والقاضي أمول ثابار.

عادت لاحقًا إلى شركة Munger, Tolles & Olson في يناير 2019 وركزت ممارستها "على الدعاوى المدنية والطعون المعقدة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم العالي والحكومة المحلية والترفيه والتكنولوجيا"، وفقًا لموقع الشركة.

بعد وقت قصير من الإعلان عن ترشيح فانس، تمت إزالة الملف الشخصي لها من موقع الشركة على الويب . وقالت الشركة في بيان لمجلة بيبول : "لقد كانت أوشا محامية وزميلة ممتازة، ونحن نشكرها على سنوات عملها ونتمنى لها الأفضل في حياتها المهنية المستقبلية".

جعلتني أرى الفرص

ينسب إليها فانس الفضل في توجيهه في بداية حياته المهنية، كثيرا ما يشيد بأوشا لدعمها الدائم له، وفي حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أشار إلى زوجته على أنها "المرشدة الروحية في جامعة ييل" عندما كانا زملاء في الفصل.

وأضاف: "لقد فهمت بشكل غريزي الأسئلة التي لم أكن أعرف حتى أن أطرحها، وكانت تشجعني دائمًا على البحث عن فرص لم أكن أعلم بوجودها".

وأضاف: "أنا واحد من هؤلاء الرجال الذين يستفيدون حقا من وجود صوت أنثوي قوي فوق كتفه الأيسر يقول له :"لا تفعل ذلك، افعل ذلك".

بعد فترة وجيزة من الإعلان عن اختيار فانس لمنصب نائب الرئيس من قبل ترامب، ظهر سناتور ولاية أوهايو وزوجته أوشا علنًا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 15 تموز (يوليو) في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

بطاقة أوشا زوجة فانس

- الولادة والنشأة: ولدت أوشا تشيلوكوري عام 1986 لأسرة هندوسية مهاجرة من الهند، ونشأت في ضواحي سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفيها درست الثانوية في مدرسة جبل الكرمل بضاحية رانشو بيناسكيتوس.

- تزوجت من جيمس ديفيد فانس عام 2014، وأنجبا 3 أطفال: ولدان سمياهما إيوان وفيفيك، وابنة سمياها ميرابل.

- أوشا تشيلوكوري كان لها دور بارز في الحياة السياسية لزوجها جي دي فانس

- الدراسة والتكوين العلمي: حصلت على درجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبردج عام 2010، وعلى الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل عام 2013.

- عملت أوشا تشيلوكوري محامية في مكتب "مونجر- تولز وأولسون" للمحاماة في سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة، وعملت كذلك في المحكمة العليا الأميركية.

- التجربة الحقوقية: بدأت أوشا مسيرتها المهنية في المحاماة مع مكتب "مونجر- تولز وأولسون"، ثم عملت كاتبة قانونية في المحكمة العليا حتى عام 2018.

- في كانون الثاني (يناير) 2019 عادت للعمل في "مونجر- تولز وأولسون"، وركزت على الدعاوى المدنية والطعون المعقدة، ثم استقالت من منصبها وأعلنت تركيزها على العناية بعائلتها.

- ألهمت أوشا زوجها فانس خلال مسيرته المهنية السياسية، وساهمت معه في إخراج مذكراته في كتاب "مرثية قروي" الذي كان من الأكثر مبيعا عام 2016 وتحولت قصته إلى فيلم من إخراج رون هوارد عام 2020.

- المناصب والمسؤوليات : مديرة تحرير لمجلة ييل للقانون والتكنولوجيا.

محررة تطوير تنفيذي لمجلة ييل - شاركت في مركز الدفاع عن المحكمة العليا - شاركت في مركز حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات- شاركت في مشروع مساعدة اللاجئين العراقيين.

