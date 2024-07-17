إيلاف من الرياض: في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء نشرت الثلاثاء، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن اتصالاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الأشهر الستة الماضية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل المحادثات أو عدد المرات التي تحدثا فيها.

عندما سُئل ترامب عن تأثير زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز على العلاقات مع السعودية، أجاب بقوله: "إنه يحبني، وأنا أحبه، إنهم ليسوا محميين بشكل طبيعي وأنا سأحميهم دائمًا". وأوضح ترامب أن العلاقات الأميركية السعودية تدهورت تحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن والسابق باراك أوباما، قائلاً: "إنهم لم يعودوا معنا بعد الآن، إنهم مع الصين لكنهم لا يريدون أن يكونوا مع الصين، هم يريدون أن يكونوا معنا".

يُذكر أن السعودية استضافت في عام 2022 مؤتمر قمة صينية عربية حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وخلال القمة، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكداً أنها قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات. وأوضح الأمير محمد أن الدول العربية تقدر ما حققته الصين من نمو اقتصادي وتقدم تقني، معرباً عن استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الصينية التي تدعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي وأمن الطاقة.