إيلاف من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) اليوم الأربعاء، عن اعتقال عشرة أشخاص فى منطقة وستمنستر، للاشتباه فى محاولتهم إحداث اضطرابات والتسبب بالإزعاج العام قبيل خطاب الملك تشارلز الثالث فى الافتتاح الرسمى للبرلمان.

وكان المعتقلون الذين ينتمون لمنظمة مطالب الشباب Youth Demand يشاركون في مظارة ضمت ما بين 20 إلى 25 شخصا آخرين تجمعوا فى حدائق فيكتوريا إمبانكمينت.

وكانت المنظمة أعلنت الأسبوع الماضي عزمها القيام باحتجاج على تطورات الشرق الأوسط حفل افتتاح البرلمان. وسبق أن احتجت المجموعة أمام منزلي رئيس الوزراء السير كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.

ورفع اثنان من المتظاهرين لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، بينما كان يحيط بهم العديد من ضباط شرطة العاصمة في حدائق فيكتوريا إمبانكمينت في وستمنستر.

وبحسب ما ورد في تقارير فإنه تم تقييد يدي امرأة، بينما شوهدت أخريات جالسات على السور وعلى الجدران في الحديقة. تقع الحديقة على بعد عدة مئات من الأمتار من الطوق المحيط بوستمنستر (حيث موقع البرلمان).