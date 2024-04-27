إيلاف من لندن: اعتبر سياسي بريطاني معروف، أن احتجاجا ضده بعد أن طارده متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بأنه كان مشروعاً.

وطارد ناشطون عضو البرلمان من حزب المحافظين الحاكم جاكوب ريس موغ، وهم يهتفون بألفاظ مسيئة ويلوحون بالأعلام الفلسطينية بعد أن ألقى كلمة في جامعة كارديف يوم الجمعة.

وجاء تعليق السياسي المحافظ بعد أن طارده المتظاهرون أثناء مغادرته جلسة محاضرات في جامعة كارديف. وبينما أثيرت مخاوف بشأن المضايقات "غير المقبولة" للسياسيين، وصفها النائب المحافظ بأنها "احتجاج مشروع وسلمي وإن كان صاخبًا".

وقام النشطاء بإلقاء الشتائم على السير جاكوب بينما كانوا يلوحون بالأعلام الفلسطينية، في حين أمكن رؤية أفراد الأمن وهم يتصدون للأشخاص الذين يحاولون الاندفاع إليه.

وقال السير جاكوب: "كان فريق الأمن بجامعة كارديف مثاليًا في السماح بالاحتجاج القانوني مع الحفاظ على سلامة الجميع".



حرية التعبير

وأضاف: "يجب أن تكون الجامعات معقلًا لحرية التعبير، وبما أنني والمتظاهرين تمكنا من التعبير عن آرائنا دون خوف أو تخويف، فقد تم التمسك بالتقاليد الصحيحة للنقاش الخصومي".

وكان وزير الأعمال السابق متواجدًا في جمعية حزب المحافظين بالجامعة يوم الجمعة، وألقى محاضرة وصفها اتحاد الطلاب بأنها تتعلق بـ "قيمه وأيديولوجيته".

وقد طارده حشد من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بينما كان يرافقه ثمانية من حراس الأمن إلى سيارة كانت تنتظره. وقام أحد المتظاهرين بتغطية غطاء السيارة قبل أن يسحبه الحراس.

وكتب رئيس حزب المحافظين ريتشارد هولدن على موقع X: "لا ينبغي لأي سياسي منتخب أن يتحمل هذه الحماقة التخويفية الصارخة".

لا لسياسة الترهيب

وقال جو ستيفنز، وزير الظل الويلزي في حزب العمال: "أنا أختلف معه في كل شيء تقريبًا، لكننا لا نستطيع قبول ثقافة الترهيب في سياستنا".

واضاف ستيفنز: "إن الحق في الاحتجاج القانوني هو حق مقدس، ولكن المضايقة والترهيب غير مقبولة."

وكان تم تنظيم الاحتجاج من قبل شبكة (أندرغراوند) الويلزية وشيوعيي كارديف، حيث غردت الشبكة بعد ذلك: "لقد ساعدنا في تنظيم مظاهرة ضد هذا السياسي الإمبريالي.

وأضافت الشبكة: "تمكنا من إغلاق الأبواب وأغلقناها بالداخل لعدة (ساعات). لقد رحل موغ تحت وابل من غضبنا، الغضب من صهيونيته، الغضب من قسوته تجاه الطبقة العاملة، الغضب من وجوده ذاته".

وقال متحدث باسم جامعة كارديف إن الاحتجاج نظمته مجموعات خارجية ولم يتضح بعد ما إذا كان أي طلاب شاركوا في الاحتجاج.

وقال إن الحدث نفسه مضى دون وقوع أي حوادث، وكان "متماشيا مع التزام الجامعة بحرية التعبير".

وأضاف: "من المهم أن نمكن الطلاب من دعوة متحدثين خارجيين لمناقشة القضايا التي تندرج ضمن القانون وباحترام وتسامح. من المخيب للآمال أن بعض الأفراد اختاروا تعطيل نهاية الحدث."

