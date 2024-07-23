إيلاف من لندن: اعتذر المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن سلوكيات سيئة حدثت في برنامج قدمته الهيئة وأثارت تصرفات بعض فريقه اتهامات بمزاعم السلوك غير المقبول.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حول التقرير السنوي لهيئة الإذاعة، تحدث مدير عام بي بي سي تيم ديفي عن الجدل الدائر حول برنامج (ستركتلي كوم دانسينغ Strictly Come Dancing) قائلًا إن الهيئة "لن تتسامح أبدًا مع السلوك غير المقبول" وأنه "لا ينبغي أبدًا تجاوز الحدود".

حديث علني

وقبل تلقي أسئلة الصحفيين، قال رئيس بي بي سي إنه يريد التحدث علناً عن الفضيحة التي ضربت ستريكتلي في الأسابيع الأخيرة. غادر راقصان العرض وسط مزاعم بسوء السلوك، وأعلنت هيئة الإذاعة الأسبوع الماضي أنها ستعين طاقم إنتاج لمرافقة جميع التدريبات من المسلسل التالي.

وأضاف أن على الرؤساء أن يتعلموا من هذه الاتهامات، لكن "المفتاح هنا هو معالجة الوضع". وقال أيضًا إنه شعر "بخيبة الأمل" عندما سمع هذه المزاعم.

وقال ديفي: "أعتقد أن الجميع يعلم أننا نهتم بواجب الرعاية. نريد أن يتمتع الناس بتجربة إيجابية. بشكل عام، نحن فخورون جدًا بهيئة الإذاعة البريطانية."

عرض رائع

وفي كلمته الافتتاحية حول البرنامج، وصف السيد ديفي Strictly بأنه "عرض رائع"، وقال إن "مئات الأشخاص" المشاركين في المسلسل، من الراقصين المحترفين وأفراد الطاقم إلى المتسابقين المشاهير، خاضوا "تجربة رائعة".

ومع ذلك، أضاف: "في الوقت نفسه، إذا شعر شخص ما أن هناك شيئًا خاطئًا أو أراد التحدث عن تجربته، فبالطبع نريد منه أن يثير ذلك معنا. ولا شك أننا سنأخذ الأمر على محمل الجد". فاستمع إليه وتعامل معه بما يناسبه."

وقال ديفي إنه لن يناقش أفرادا محددين، لكنه قال للصحفيين إن الإذاعة أظهرت في الأسابيع الأخيرة دليلا على التزامها بأخذ أي ادعاءات على محمل الجد.

وتابع: "لذا آمل أن يشعر أي شخص يريد التحدث إلينا أنه قادر على ذلك". "من المهم، بالطبع، أن يكون لدينا البروتوكولات والهياكل المناسبة للعرض. نحن نبقيها قيد المراجعة وأكدنا التغييرات عليها الأسبوع الماضي. من الضروري أن تكون مناسبة للجميع".

قدرة تنافسية

وقال مدير عام بي بي سي: "بالطبع، إلى جانب المتعة والترفيه، ستكون هناك درجة من القدرة التنافسية والعمل الجاد والإرادة للقيام بعمل جيد. وهذا جزء مما يجعل هذا العرض. ولكن هناك حدود ولا ينبغي تجاوزها أبدًا. لن نتسامح أبدًا سلوك غير مقبول من أي نوع."

واضاف ديفي إن العرض قد خطط "لتشكيلة رائعة لهذا العام، وأنا متأكد من أنهم متشوقون للانطلاق"، مع الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الراقص المحترف غرازيانو دي بريما أنه سيغادر العرض بعد مزاعم حول معاملته لنجمة الواقع ومقدمة البرامج الوثائقية زارا ماكديرموت، بما في ذلك التقارير المؤكدة أنه ركلها أثناء التدريب.

شكوى ممثلة

وجاء رحيله بعد رحيل جيوفاني بيرنيس، الذي غادر بعد شكوى قدمتها إلى بي بي سي حول سلوكه من قبل الممثلة أماندا أبينغتون. وقد نفى هذه المزاعم وقال إنه "يتعاون بشكل كامل" مع التحقيق الجاري الذي تجريه هيئة الإذاعة البريطانية.

ومنذ رحيل الراقصين، تحدث المزيد من المتسابقين السابقين عن تجاربهم في العرض. وقال اللاعب البارالمبي ويل بايلي يوم الاثنين إنه تعرض لإصابة خطيرة أثناء قيامه بالتدريبات على البرنامج في عام 2019، وادعى أنه "لم يكن هناك واجب رعاية".

وقال إن المنتجين قيل لهم إن القفز من على الطاولة أثناء الروتين أمر خطير للغاية، ولكن تم تشجيعه على القيام بذلك على أي حال. أصيب بتمزق في أربطة الركبة واضطر إلى الانسحاب من المسلسل.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال ديفي إن بايلي تحدث "ببلاغة" وإن بي بي سي تحتاج "بشكل واضح" إلى "الاستماع والتعلم". وقال أيضًا إنه واثق من الإجراءات "القوية" التي تم اتخاذها الآن لتقديم المزيد من الدعم للمتسابقين في العرض.

إجراء متناسب

وعندما سُئل عما إذا كان "واثقًا" من أنه لا يحتاج إلى إجراء "مراجعة أكثر شمولاً"، قال ديفي إنه تم اتخاذ إجراء "متناسب" "في الوقت الحالي"، وأضاف: "سأكون حذرا بشأن وصف تعليقاتي بأنها تصويت بالثقة في كل ما نقوم به".

وقال كبير بي بي سي: "أنا واثق من الفريق وواثق من قدرتنا على تقديم موسم، لكن هذا لا يخلو من التعديلات والتعلم الذي تعلمناه من التعليقات التي تلقيناها. أعتقد أنه من المهم حقًا أن نكون مستجيبين، نحن "نحن نستمع، نحن منصفون، ونتصرف بحس سليم وكرم فيما يتعلق بتقديم هذا البرنامج."

وخلص ديفي إلى القول بأنه يأمل أن يتم حل مراجعة الاتهامات "قريبا"، لكنه لم يتمكن من تحديد إطار زمني.

