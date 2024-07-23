إيلاف من واشنطن: أدلى الرئيس جو بايدن بأول تصريحاته الحية منذ انسحابه من السباق الرئاسي مساء الاثنين، حيث تحدث عبر الهاتف إلى حشد جماهيري في مقر الحملة الانتخابية في ديلاوير، وكان بيان التنحي (المكتوب) قد أثار الشكوك في صحته بل وفي حياته بصفة عامة.

وقال بايدن، أثناء تعافيه من تأثيرات كوفيد-19 قبل أن تقوم نائبة الرئيس كامالا هاريس بالمحطة الأولى في حملتها الرئاسية: "أعلم أن أخبار الأمس كانت مفاجئة وكان من الصعب عليكم سماعها، لكنه كان الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وقال بايدن: "لقد تغير الاسم في الجزء العلوي فقط، لكن المهمة لم تتغير على الإطلاق، وبالمناسبة، أنا لن أذهب إلى أي مكان، سأكون هناك في الحملة الانتخابية مع كامالا هاريس".

ظهور لإثبات الحياة

كان الظهور العلني لبايدن بمثابة دليل على أنه على قيد الحياة، وقد لا يصدق البعض أن ذلك كان موضوعا لسلسلة من المؤامرات الغريبة بعد إعلان قراره بالانسحاب من حملة 2024 بعد ظهر يوم الأحد في بيان مكتوب، بما في ذلك العديد من الذين قالوا إن بايدن قد يكون عاجزا بطريقة كلية، أو حتى ميتاً بالفعل.

كتب الملياردير بيل أكمان، مؤيد ترامب، عن بايدن ليلة الأحد في موضوع مليء بالمؤامرة على موقع X، تويتر سابقًا :"هل هذه الرسالة دليل على الحياة؟".

كان تشارلي كيرك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الشباب المحافظة Turning Point USA، من بين أولئك الذين نشروا نظريات المؤامرة هذه، حيث كتب على موقع X أن مصدرا أخبره أن شرطة لاس فيغاس أمرت بإغلاق الشوارع حتى يتمكن الرئيس من الحصول على العلاج الطبي قبل أن يتنحى.

وكتب كيرك: "من الواضح أن الشائعات السائدة في قسم الشرطة كانت أن جو بايدن كان يحتضر أو ​​ربما مات بالفعل، لقد بدأت أشعر بالفضول أكثر إذا كان فيروس كورونا أو أي شيء آخر أكثر خطورة مما تم الإبلاغ عنه."

لكن يبدو أن مكالمة بايدن يوم الاثنين تؤكد أن الأداء الذي يقوم به على ما يرام، حيث أظهرت حملة هاريس الجديدة صورة للوحدة والحماس، وبعد أن أيد بايدن هاريس، اصطف خلفها العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وحكام الولايات وكبار رجال الدولة - بما في ذلك جميع منافسيها المحتملين تقريبًا.

اقتربت من انتزاع الترشح الرسمي

وبدا يوم الاثنين أنها تمكنت من تأمين الترشيح الديمقراطي، مما أعاد الأمل إلى الحزب الذي كان يترنح تحت وطأة تعثرات بايدن.

ويمكن بالفعل رؤية لافتات جديدة مكتوب عليها "هاريس للرئاسة" على الجدران، إلى جانب علم ولاية كاليفورنيا، بعد ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من إنهاء بايدن ترشحه.

لكن هاريس أكدت أن بعض الأمور لن تتغير، حيث أعلنت أنها ستبقي على مديرة حملة بايدن، جولي شافيز رودريغيز، ورئيسة حملته، جين أومالي ديلون، للاستمرار في قيادة الحملة.

أبرز ما في خطابها عندما تحدثت هاريس عن خلفيتها كمدعية عامة في كاليفورنيا، وقالت: "في تلك الأدوار، كنت أتعامل مع الجناة من جميع الأنواع، الحيوانات المفترسة التي اعتدت على النساء، المحتالون الذين سرقوا المستهلكين، الغشاشون الذين فعلوا كل شئ لتحقيق مكاسب خاصة، لذا اسمعوني جيداً عندما أقول إنني أعرف من هو دونالد ترامب".

استخدمت هاريس محطتها الأولى في الحملة الانتخابية للوعد بدعم وبناء الطبقة المتوسطة، والحديث عن حقوق التصويت والسيطرة على الأسلحة، والتحذير من مشروع 2025.



