إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية العمالية الجديد، عن وقف استخدام البارجة الاسمنتية العائمة (بيبي ستوكهولم) لإسكان المهاجرين غير الشرعيين وسط إصلاحات لنظام اللجوء.

وكان تم استخدام البارجة الاسمنتية من قبل حكومة المحافظين السابقين لمعالجة فواتير الفنادق المرتفعة التي تدفعها لإسكان طالبي اللجوء، لكن الحكومة قالت إنها ستركز على التعامل مع قضايا اللجوء المتراكمة بدلاً من ذلك.

وستتوقف سفينة بيبي ستوكهولم عن إيواء طالبي اللجوء اعتبارًا من نهاية يناير 2025 كجزء من الإصلاح الشامل الذي تجريه الحكومة لنظام اللجوء.

خفض فواتير الإقامة

وكان تم إنشاء البارجة، الراسية حاليًا في دورست، من قبل حكومة المحافظين الأخيرة كواحدة من محاولاتها لخفض فواتير الفنادق للأشخاص الذين قدموا إلى المملكة المتحدة عبر معابر القوارب الصغيرة وكانوا ينتظرون النظر في قضاياهم.

لكن وزارة الداخلية البريطانية أكدت الآن أنها ستنهي العقد اعتبارًا من العام المقبل "كجزء من التزام الحكومة بإنهاء الأعمال المتراكمة وإصلاح نظام اللجوء"، مما يوفر أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من تجديده".

وحسب وزارة الداخلية، فإن إلغاء استخدام البارجة - التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 500 رجل - هو جزء من توفير متوقع قدره 7.7 مليار جنيه إسترليني في تكاليف اللجوء على مدى العقد المقبل.

نظام اللجوء الجديد

وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء، الليدي أنجيلا إيغل: "نحن مصممون على استعادة النظام لنظام اللجوء، بحيث يعمل بسرعة وحزم ونزاهة، ويضمن تطبيق القواعد بشكل صحيح".

واضافت: "لقد وضع وزير الداخلية خططًا للبدء في إنهاء طلبات اللجوء المتراكمة وتحقيق وفورات في أماكن الإقامة التي تكلف دافعي الضرائب فواتير باهظة. وسيستمر استخدام بيبي ستوكهولم حتى انتهاء العقد في يناير 2025."

وبدأت حكومة المحافظين في استخدام البارجة المكونة من ثلاثة طوابق لإيواء طالبي اللجوء في أغسطس 2023، على الرغم من معارضة النواب والجمعيات الخيرية لحقوق الإنسان والمجتمع المحلي.

تحديات واحتجاجات

وكانت البارجة عرضة للتحديات والاحتجاجات القانونية، وبعد وقت قصير من صعود المجموعة الأولى على متن السفينة، حدث انتشار لبكتيريا الليجيونيلا في نظام المياه الخاص بالبارجة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، توفي طالب لجوء ألباني على متن السفينة.

لكن حزب المحافظين تمسك بالتسوية، حيث قال وزير الداخلية آنذاك جيمس كليفرلي إنه "واثق تمامًا" من أن بيبي ستوكهولم يستوفي جميع المتطلبات القانونية، مضيفًا: "نحن نأخذ الصحة الجسدية والعقلية للأشخاص الموجودين في ملكية اللجوء على محمل الجد."

وكان حزب العمال الذي يتولى السلطة حاليا، منتقدًا لهذه السياسة منذ فترة طويلة، وأصر على أنه سيضع إجراءات أخرى لمعالجة قضية تراكم طلبات اللجوء، إلى جانب الهجرة غير الشرعية.

وقد ألغت الحكومة بالفعل خطة حزب المحافظين لترحيل رواندا، قائلة إنها بدلاً من ذلك ستحول الموارد لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود (BSC) للتعامل مع عصابات تهريب الأشخاص التي تهندسة معابر القنال الإنجليزي.

كما وعد رئيس الوزراء السير كير ستارمر بمعالجة الهجرة غير الشرعية "من المصدر" بمبلغ 84 مليون جنيه إسترليني لتمويل مشاريع الصحة والتعليم في الخارج لوقف حاجة الناس إلى الفرار من منازلهم في المقام الأول.