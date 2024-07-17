إيلاف من لندن: مع افتتاح العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث للدورة البرلمانية الجديدة، اليوم الأربعاء، تزامنا مع انتخاب برلمان جديد، هناك بعض التقاليد العريقة في مراسيم الافتتاح تعود لمئات السنين.

من بين التقاليد البرلمانية، هي قيام مجلس العموم المنتخب من جانب الشعب، بإغلاق بوابته في إجراء رمزي لتأكيد استقلال المجلس عن قرارات النظام الملكي.

وتجري مراسيم الافتتاح والقاء خطاب العرش في قاعة مجلس اللوردات الذي يعتبر عادة "المجلس الملكي"، وعبر القرون جرت العادة ان يتوجه حامل ما يسمى "العصا السوداء Black Rod" إلى مجلس العموم ويقوم بقرع باب المجلس لاستدعاء النواب لحضور الخطاب السنوي للملك.

رسولة التاج

ثم يُسمح لحامل العصا السوداء، وهي مهمة منوطة بسيدة هي سارة كلارك منذ العام 2018، بالدخول إلى قاعة مجلس العموم بمجرد التعرف عليها على أنها رسولة التاج.

وتسمية "بلاك رود - العصا السوداء" مشتقة من عصا سوداء على رأسها أسد ذهبي، يستخدمها صاحب المنصب لطرق باب مجلس العموم لثلاث مرات لدعوة النواب للذهاب الى قاعة مجلس اللوردات للاستماع للخكاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

يذكر أنه لا يُسمح للعاهل البريطاني بدخول قاعدة مجلس العموم احتراما لإرادة الشعب الذي ينتخب البرلمان وذلك استنادا إلى قاعدة تعود إلى القرن السابع عشر، عندما حاول الملك تشارلز الأول الدخول واعتقال المشرعين.

وأدت تلك المواجهة بين التاج والبرلمان إلى حرب أهلية انتهت بقطع رأس الملك عام 1649.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، فإن من يشغل منصب "العصا السوداء" يتولى مسؤولية تنظيم الدخول إلى مجلس اللوردات والمحافظة على النظام فيه.

يشار إلى أن تعيين سارة كلارك العام 2018، لمهمة حملة العصا السوداء، كان كسر تقليداً بحصر المنصب على الرجال الذين داوموا عليه منذ 650 عاماً.

وكانت سارة كلارك، وهي المديرة السابقة لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، أول امرأة تتولى المنصب في البرلمان البريطاني.

انتخابات 4 يوليو

يذكر أن الانتخابات العامة جرت في المملكة المتحدة يوم الخميس 4 يوليو 2024، واسفرت عن انتخاب مجلس عموم جديد من 650 عضوا وكانت الأغلبية فيه لحزب العمال منهيا بذلك أغلبية لحزب المحافظين امتدت 15 عاما، حيث شكل حكومة جديدة.

واجتمع البرلمان الجديد يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 لانتخاب رئيس مجلس النواب وأداء اليمين للنواب واللوردات. وأقيم الافتتاح الرسمي للبرلمان بخطاب الملك تشارلز الثالث اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024.

