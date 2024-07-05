إيلاف من لندن: خسر السياسي البريطاني الجدلي جورج غالاوي مقعده دائرة روتشديل الانتخابية في شمال إنكلترا، بعد أشهر قليلة من فوزه بها بدعم من أصوات المسلمين، وكان أعلن أنه فاز باسم غزة!

وحصل زعيم حزب "عمال بريطانيا" على 11508 أصوات، خلف مرشح حزب العمال بول وو الذي فاز بالمقعد بحصوله على 13047 صوتا.

وفي البرنامج الانتخابي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لم يتمكن نيل كينوك، زعيم حزب العمال السابق، من احتواء فرحته. ووصف السيد غالاوي بأنه "مثير للاشمئزاز" - لكنه قال إنه عندما كان يقود الحزب، لم يتمكن من العثور على سبب لطرده.

غياب عن فرز الاصوات

ولم يحضر زعيم حزب عمال بريطانيا إلى قاعة فرز الأصوات في روتشديل، وهو المقعد الذي شغله لمدة أربعة أشهر فقط. وشكر السيد غجالاوي أعضاء الدائرة الانتخابية الذين "أعطوني 54 يومًا من الجلوس في البرلمان الأخير كنائب عنهم".

وتوجه غالاوي إلى X بعد الهزيمة، فكتب: “أشكر شعب روتشديل الذي منحني 54 يومًا من الجلوس في البرلمان الأخير كنائب عنهم. شكرًا جزيلا لوكيل أعمالي وفريق حملتي والآلاف الذين صوتوا لي اليوم".

وقال: “لقد أخذنا حزب الحكومة إلى حدود 1500 صوت وأرسلنا إشعارًا لحزب العمال بأننا هنا لنبقى في روتشديل".

واضاف: "سنقدم قائمة كاملة من المرشحين للمجلس، وننشئ مكتبًا بدوام كامل هناك، ونقوم بحملة لإعادة فتح جناح الولادة وجناح طوارىء، ونواصل الضغط على حزب العمال في المدينة".

وكان غالاوي بالمقعد في الانتخابات الفرعية التي أجريت في فبراير، متغلبًا على أغلبية حزب العمال البالغة 9668 صوتًا.

وشغل النائب السابق عن حزب العمال وحزب الاحترام أربعة مقاعد مختلفة في البرلمان منذ عام 1987.

وكان الرجل السياسي المثير للجدل هو أول نائب عن حزب العمال عن غلاسكو هيلهيد منذ عام 1987، وبعد إلغاء تلك الدائرة الانتخابية قبل انتخابات عام 1997، أصبح نائبًا عن حزب العمال عن خليفتها غلاسكو كلفن.

طرد من حزب العمال

تم طرده من حزب العمال في عام 2003 لتشويه سمعة الحزب، بعد أن وصف حكومة حزب العمال آنذاك بأنها "آلة كذب توني بلير"، وقال إن القوات البريطانية التي تقاتل في العراق يجب أن ترفض الانصياع لأوامرها.

وفي عام 2006 ظهر في السلسلة الرابعة من (مشاهير الأخ الأكبر - Celebrity Big Brother) واشتهر بانتحال شخصية قطة الممثلة رولا لينسكا الأليفة. واستمر ثلاثة أسابيع قبل أن يتم إخلاؤه.

وفي الانتخابات الفرعية التي أجريت في فبراير/شباط، حصل غالاوي على ما يقرب من 40 في المائة من الأصوات وأغلبية بلغت حوالي 5700 صوت.

وخلال حملة الانتخابات العامة، تعرض غالاوي لانتقادات شديدة لقوله إنه يثق في فلاديمير بوتين أكثر من كير ستارمر. وقد واجه انتقادات في وقت سابق من هذا العام بسبب "رهاب المثلية الصارخ" بعد أن قال إنه لا يعتقد أن علاقات المثليين تساوي العلاقات بين الجنسين.

نظريات المؤامرة

كما اتُهم مرارًا وتكرارًا بنشر نظريات المؤامرة، بما في ذلك التكهن مؤخرًا بأن أميرة ويلز "ماتت" وأن المذبحة الروسية التي وقعت في أبريل 2022 بحق المدنيين في بوتشا، شمال كييف، كانت مدبرة على الأرجح.

لقد كان غالاوي منذ فترة طويلة مؤيدًا متحمسًا للشعب الفلسطيني ومنتقدًا قويًا لإسرائيل، ودعا إلى تفكيك "الدولة الصهيونية".

واتُهم أيضًا بمعاداة السامية، بما في ذلك عندما تم إقالته من قبل TalkRadio في عام 2019 لتهنئة نادي ليفربول على فوزه على توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال تغريدة "لا أعلام إسرائيلية على الكأس!".

عمال بريطانيا

وكان حزب (عمال بريطانيا) تأسس على يد السيد غالاوي في عام 2019 ردًا على هزيمة جيريمي كوربين في الانتخابات العامة في ذلك العام.

لقد فعل السيد جالواي وقال أشياء كانت ستؤدي إلى نهاية الحياة المهنية لسياسيين آخرين، بما في ذلك التشهير به في الصحافة بسبب لقائه بصدام حسين.

وفي الأخير، يشار إلى أن النائب السابق غالاوي تعرض لانتقادات في عام 2012 لأنه بدا وكأنه يقول إن ممارسة الجنس مع امرأة فاقد الوعي سيكون "آداب جنسية سيئة" ولكن ليس اغتصابا.