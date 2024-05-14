إيلاف من تل أبيب: يقترب عدد سكان إسرائيل من 10 ملايين نسمة مع احتفالها بمرور 76 عاما على قيامها، والذي يوافق 14 آيار (مايو) من كل عام، وتنخفض الهجرة إلى اسرائيل بمقدار النصف تقريبا مع تباطؤ معدل النمو قليلاً.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الاسرائيلي ارتفع عدد سكان إسرائيل إلى حوالي 9.9 مليون نسمة في اللحظة الراهنة، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 ملايين نسمة بحلول الوقت الذي تحتفل فيه اسرائيل بالذكرى الـ77 في العام المقبل.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" نقلاً عن مكتب الاحصاء، فإن عدد سكان اسرائيل ارتفع بنحو 189,000 نسمة.

وبشكل عام، أضافت اسرائيل 196 ألف طفل و37 ألف مهاجر، في حين توفي 60 ألف شخص منذ احتفلت إسرائيل بمرور 75 عامًا.

وتمثل الزيادة السكانية بنسبة 1.9% خلال العام الماضي انخفاضا طفيفا عن معدل النمو البالغ 2.3% المعلن عنه في العام السابق، مع انخفاض الهجرة بنحو النصف من 79000 وافد جديد في العام السابق.

7 ملايين يهودي

هناك 7,247,000 يهودي إسرائيلي يعيشون في إسرائيل، ويشكلون 73.2% من السكان (بانخفاض 0.03% عن العام الماضي)، في حين أن 2,089,000 آخرين، أو 21.1% من العرب (بزيادة 0.01%) و564,000، أو 5.7%. % يأتون من مجموعات الأقليات الأخرى (بزيادة 0.02%)، بما في ذلك المسيحيين غير العرب وأولئك الذين ليس لديهم دين مسجل.

11 مليون في 2030

وفقا للتقديرات المنشورة في عام 2018، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 11.1 مليون بحلول عام 2030 و13.2 مليون بحلول عام 2040. وفي العام المئوي لإسرائيل، 2048، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 15.2 مليون نسمة.

6.4 مليون يهودي متشدد

ووفقا لنفس الدراسة، التي تفترض منحنى نمو "العمل كالمعتاد"، سيصل عدد سكان إسرائيل إلى 20 مليون نسمة في عام 2065، منهم 9.7 مليون يهودي غير حريدي وأقليات متنوعة غير عربية، و6.4 مليون يهودي متشدد و3.8 مليون عربي. .

اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان 45% من إجمالي السكان اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل، وفقًا للإحصاءات المنشورة يوم الخميس، بانخفاض 1% عن العام السابق.