إيلاف من تل أبيب: دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مصر إلى استئناف إرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح على حدودها مع غزة، وهو ما ترفضه القاهرة احتجاجا على سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر.

وأطلق وزير خارجية اسرائيل تصريحاً من شأنه إثارة المزيد من الجدل، والغضب في القاهرة، مؤكداً أن مسؤولية منع حدوث كارثة إنسانية في غزة يقع على عاتق مصر.

وقال كاتس في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" إنه ناقش الأمر الإثنين مع نظيريه البريطاني والألماني وسيتحدث عنه أيضا في وقت لاحق الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.



وزير خارجية اسرائيل قال: "إن العالم يضع مسؤولية إسرائيل على عاتق إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الإنسانية، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".