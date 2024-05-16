إيلاف من الرياض: أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى دخلاً في العالم بـ260 مليون دولار، وفقاً لمجلة فوربس الأميركية المتخصصة في رصد القوائم المالية لمشاهير ونجوم وأثرياء العالم، واللافت أن رونالدو يتفوق على غريمه الأزلي ليونيل ميسي بحوالي 125 مليون دولار، ويبلغ دخل رونالدو في اليوم الواحد حوالي 712 ألف دولار.

فوربس أشارت في تقريرها إل أن قائد نادي النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو تصدر القائمة السنوية للرياضيين الأعلى أجرا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته.

لم يحدث في التاريخ

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله مطلع العام 2023 إلى نادي النصر السعودي، وقالت "فوربس" إن إجمالي أرباح اللاعب البرتغالي السنوية كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للاعب كرة قدم.

60 مليون خارج الملعب

وبلغت أرباح رونالدو "على أرض الملعب" 200 مليون دولار، بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات الرعاية، حيث تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على "إنستغرام" البالغ عددهم 629 مليونا.

وتقدم لاعب الغولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني في القائمة، بجمعه 218 مليون دولار لينضم إلى رونالدو باعتبارهما الرياضيين الوحيدين اللذين حصلا على أكثر من 200 مليون دولار.

ميسي ثالثاً

واحتل أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي المركز الثالث في القائمة بأرباح قدرها 135 مليون دولار، وحصل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما على 65 مليون دولار من الأرباح على أرض الملعب، وعلى 70 مليون دولار من الصفقات مع الرعاة الرئيسيين مثل "Adidas" و"Apple".

وبالنظر إلى أن الدخل المالي يرتبط بالشعبية، فإن رونالدو أكثر حركية خارج الملعب، وأكثر جذباً للرعاة وقرباً من الجماهير مقارنة مع ميسي، على الرغم من تفوق النجم الأرجنتيني مهارياً وكروياً.

ليبرون أسطورة السلة

وفي المركز الرابع، يأتي نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس (128.2 مليون دولار)، يليه لاعب السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (111 مليون دولار).

مبابي يظهر

وحل نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي في المركز السادس (110 ملايين دولار)، ويكمل قائمة العشرة الأوائل البرازيلي نيمار (108 ملايين دولار)، والفرنسي كريم بنزيما (106 ملايين دولار)، ولاعب السلة الأمريكي ستيفن كيري (102 مليون دولار)، إضافة إلى لاعب كرة القدم الأمريكية لامار جاكسون (100.5 مليون دولار).



