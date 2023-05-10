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إيلاف: أطلقت علامة "بيا بونجياسكا" تشكيلة جديدة ومميزة من المجوهرات الفاخرة تحت عنوان "إحفظوا الألوان - Save the colors"، بالإضافة إلى تصاميم جديدة من مجموعة "جولدن تاتش" الشهيرة.

وتتألق التشكيلة بمجموعة من القطع المميزة بالألوان الحيوية والمينا، وتوفر التصاميم الجديدة فرصة لعشاق الأناقة للتعبير عن أنفسهم بأسلوب جريء، من خلال مجموعة من الألوان المرحة التي تنشر البهجة. وتستوحي تشكيلة "Save the colors" تصاميمها من الألوان العصرية لتعكس أعلى معايير الأناقة والجمال.

وتتميز المجموعة بخواتم وأقراط قابلة للتركيب بلمسات من المينا والذهب الأصفر عيار 9 قيراط. وتضفي تدرجات الألوان الحيوية مثل الأحمر الداكن والأخضر المشرق لمسات جذابة على التشكيلة، بينما تتزين القلائد والأساور بالكريستال الصخري والزجاج الملون.

وتعكس المجموعة حرص علامة "بيا بونجياسكا" وشغفها بالحفاظ على جمال الألوان، كما تحتفي بقدرتها على التعبير عن المشاعر ومحاكاة التميز الشخصي الفريد، حيث تم تصميم قطع الكريستال الصخري حسب الطلب وترصيعها بقطع عالية الجودة من الزجاج الملون، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من القلائد التي تحمل حروف، لتوفير قطع مبتكرة وعصرية.

وتقدم العلامة لمحبي التصاميم الفاخرة تشكيلة "ذا جولدن تاتش" المرصّعة بتقنية "ديامانتاتو"، لتضفي لمسات من الفخامة إلى قطع العلامة المميزة، وتجسد هذه التشكيلة رؤية المصمم الإبداعية في ابتكار مجموعة جديدة تحتفي بجرأة اللون والتصميم العصري والملمس المميز. وتوفر المجموعة خياراً مثالياً للتعبير عن الشخصية من خلال خيارات الألوان الحيوية والتصاميم الجريئة والمميزة التي تمنح الجمال والثقة والتفرّد.

