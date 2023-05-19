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إيلاف: أطلقت علامة بيا بونجياسكا للمجوهرت الفاخرة تشكيلة نظارات شمسية مميزة بالتعاون مع علامة ليندا فالو في الأول من مايو لعام 2023 حصرياً على موقع نيت آ بورتيه. وتضم التشكيلة تصاميماً عصرية وحيوية تعكس طابع العلامتين الفريد.





وتأتي الشراكة الجديدة في إطار التزام ليندا فارو بالتعاون مع مجموعة من علامات الأزياء الشهيرة مثل جيرمي سكوت ودريس فان نوتن وماثيو ويليامسن، وتقدم التشكيلة الجديدة خيارات فريدة من النظارات الشمسية الأنيقة والحيوية تتناغم فيها أبرز تصاميم العلامتين.





وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بيا بونجيسكا، مصممة المجوهرات ومؤسسة العلامة: " أشعر بحماسٍ كبير للتعاون مع علامة ليندا فارو الرائدة في مجال تصميم النظارات الشمسية، وتعكس التشكيلة الجديدة شغفنا المشترك بتزيين الإطلالة والاهتمام بملامح وتفاصيل الوجه"



وتحتفي التشكيلة الجديدة بثقافة البوب التي كانت سائدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ضمن تناغم فريد تبدعه العلامتين، حيث تضفي بيا طابعها المميز من العناصر المعدنية اللامعة وتدرجات الألوان الحيوية مثل الأخضر الفاتح والوردي والبرتقالي على النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة والإطارات الكلاسيكية السوداء. وتضيف بيا: "يبرز تصميم الإطارات السوداء المتألقة بأربعة ألوان متباينة مع عروق المينا كأحد قطعي المفضلة التي تعكس هوية العلامتين".



وتضم التشكيلة المصغّرة مجموعة متنوعة من التصاميم والأشكال التي تمنح إطلالة حيوية وعصرية تجسد أعلى معايير الفخامة والأناقة العملية التي توفرها العلامتان.