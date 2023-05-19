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إيلاف: نشرت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام يوم الأربعاء لتعلن عن مشروع جديد لمتابعيها البالغ عددهم 14.3 مليون متابع.

يُطلق على المشروع اسم "Atelier Jolie"، وهو عبارة عن مكان "يمكن للجميع الإبداع فيه" على حد تعبيرها.

وأضافت أن الورشة المقرر إطلاقها في الخريف ستكون مكانًا "للأشخاص المبدعين للتعاون مع عائلة ماهرة ومتنوعة من الخياطين الخبراء، وصانعي النماذج، والحرفيين من جميع أنحاء العالم".

وتضيف: "ينبع هذا من تقديري واحترامي العميق للعديد من الخياطين والصناع الذين عملت معهم على مر السنين، والرغبة في الاستفادة من المواد القديمة عالية الجودة والنسيج الميت المتوفر بالفعل، وأيضًا أن تكون جزءًا من حركة تنمي المزيد من التعبير عن الذات.

لن يستخدم Atelier Jolie سوى الملابس المتبقية والمواد القديمة عالية الجودة وأقمشة deadstock (المعروفة أيضًا باسم فائض). بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح لعشاق الموضة بإصلاح وإعادة تدوير الملابس الخاصة بهم لإضفاء حياة جديدة على ما كان سيُهدر لولا ذلك.