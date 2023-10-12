إيلاف: الاتجاهات تأتي وتذهب في عالم الموضة - مثل الرحلات الصيفية، هناك دوماً لاعب جديد يسرق الأضواء - كمؤثري الموضة الصغار... تحركوا أيها الكبار، لأن المصممين يحولون اهتمامهم إلى ملاعب الأطفال لتعزيز أرباحهم، وقد أثبت أنه مشروع مربح أكثر من أي وقت مضى.

يبدو أن أيام مداهمة خزانة أخيك الأكبر من أجل الأشياء المستعملة قد ولت منذ زمن طويل.

أطفال اليوم ليسوا مجرد نسخ مصغرة من آبائهم الأنيقين؛ إنهم أيقونات أنيقة في حد ذاتها. يدرك المصممون حقيقة وجود الذهب في تلك الخزانات الصغيرة، ويقومون بصياغة مجموعات تجعل ملاعب الأطفال تبدو أشبه بمنصات العرض.

اتضح أن الإهتمام بمتطلبات الأناقة لجيل الشباب ليس أمرًا رائعًا فحسب، بل إنه أيضًا مربح بشكل لا يصدق. الآباء والأمهات، وخاصة أولئك الذين لديهم عدد قليل من الأصفار الإضافية في حساباتهم المصرفية، هم أكثر من راغبين في صرف مبالغ كبيرة لضمان أن أطفالهم الصغار يرتدون ملابس كاملة.

قم بجولة في متاجر عواصم الموضة، وستجد أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بأزياء الكبار بعد الآن. نحن نتحدث عن المصممين المهتمين بملأ خزانة الأطفال بالسترات الجلدية الصغيرة التي تجعلهم يبدون وكأنهم نجوم موسيقى الروك الصغار إلى فساتين الحفلات ذات الحجم الصغير التي من شأنها أن تخجل سندريلا، إنها ثورة أزياء الأطفال!

ولكن ما الذي يجذب الآباء، بصرف النظر عن الجاذبية الزائدة؟ حسنًا، يبدو أن الاستثمار في أزياء الأطفال الراقية هو أحدث رمز للمكانة بين الأثرياء. لا شيء يقول "لقد نجحت" مثل طفلك البالغ من العمر ثلاث سنوات وهو يرتدي خزانة ملابس تكلف أكثر من فصل دراسي في جامعة مرموقة.

ينضم المشاهير أيضًا إلى ذلك، حيث أصبح أبناؤهم أيقونات أزياء مصغرة في حد ذاتها. مع توفير وسائل التواصل الاجتماعي منصة للآباء الفخورين لعرض أسلوب أطفالهم الذي لا تشوبه شائبة، فإن الطلب على مصممي الأزياء الراقية للأطفال يتزايد بشكل كبير.

الأسماء الكبيرة في عالم الأزياء تنتشر بسرعة، وتبتكر مجموعات تلبي احتياجات رواد الموضة الصغار على وجه التحديد. من طبعات دولتشي آند غابانا الغريبة إلى مطبوعات غوتشي الفاخرة، من الواضح أن المصممين لم يعودوا يستهدفون البالغين فقط بعد الآن. لقد وضعوا أنظارهم على جيل جديد من عشاق الموضة الذين بالكاد يستطيعون نطق كلمة "الأزياء الراقية" ولكنهم يعرفون كيف يتألقون بها بالرغم من ذلك.

في حين قد يجادل البعض بأن الأطفال يجب أن يكونوا أطفالًا وليسوا لوحات أزياء، فمن الصعب إنكار السحر الذي لا يمكن إنكاره لطفل صغير يرتدي بدلة مصممة خصيصًا أو طفل في مرحلة ما قبل المدرسة يتبختر بأغراضه في مجموعة تستحق عرض الأزياء.

لذا، في المرة القادمة التي ترى فيها طفلاً صغيرًا يرتدي حقيبة حفاضات مصممة وظلال رياضية تكلف أكثر من إيجارك الشهري، فلا تتفاجأ. إن جنون الأزياء الراقية للأطفال موجود ليبقى، ويتأكد المصممون من أنه حتى أصغر عشاق الموضة يمكنهم الإدلاء ببيان.