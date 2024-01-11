تقدم علامة Pandora gتصميم المجوهرات، مجموعة من التعليقات المستوحاة من جوهر ثقافة الإمارات العربية المتحدة الغنية والنابضة بالحياة، مما يجعلها الهدية المثالية لجميع الأشخاص الشغوفين بالسفر.

ونستعرض فيما يلي قطع مثالية يحلو تقديمها كهدية للأصدقاء والأحبة:

تعليقة Burj Khalifa Dangle: تعكس هذه التعليقة بتصميم على شكل برج خليفة جمال مدينة دبي وأشهر معالمها، وهي مصنوعة من الفضة الإسترلينية وتتميز بنقشات على شكل قلب مفرغ على أطرافها. ويبرز تصميم القطعة بوجهين يتزين أولهما بنقشة أحرف 'DUBAI'، أما الوجه الثاني فعليه تصميم على شكل برج خليفة.

تعليقة Dubai: تشكل تعليقة Dubai الخيار المثالي لتزيين الأساور أو القلادات وتتميز بتصميم على شكل قلب من الفضة الإسترلينية والمينا الأحمر، لتجسد سحر دبي واللحظات التي لا تنسى فيها.

تعليقة Camel & Tassels: تتألق هذه التعليقة بتصميم على شكل جمل مزين بسجادة شرقية مزخرفة وشراريب متدلية، وتمّ صنعها من الفضة الإسترلينية، ما يجعلها خياراً مميزاً نظراً لمعاني الإنجاز والفخر التي يرمز إليها الجمل.