كشفت علامة موسكينو عن تشكيلتها الجديدة المخصصة لأزياء السيدات بعنوان ريزورت 2024 تزامناً مع اقتراب عيد الحب، وتضم التشكيلة مجموعة مختارة بعناية من الإبداعات والتصاميم التي تعكس مشاعر المحبة الخالصة وأجواء المناسبة الرومانسية.

ويبرز رمز القلب على جميع تصاميم التشكيلة ليظهر في مختلف القطع بطرق وأساليب متنوعة، سواء على شكل تطريزات متقنة في الكنزات بلا أكمام أو بهيئة قطع معدنية تزين السلاسل الذهبية، أو كحلقات توحي بإكسسوارات البيرسينج فوق القمصان، في صورٍ ورموز بصرية تلتقط الجوهر الحقيقي للحب.



وتقدّم العلامة مجموعةً مختارةً من القطع المثالية للباحثات عن إطلالات مبتكرة وخارجة عن المألوف تليق بالمناسبة، حيث يتحول شكل القلب من تكوينه الكلاسيكي ثنائي الأبعاد إلى حقيبة يد بلون أحمر، يمكن تنسيقها بكل تناغم مع أي قطعة متألقة بالأسود لإطلالة احتفالية فاخرة تنسجم مع أجواء الفالنتاين الرومانسية. كما يبرز ضمن التشكيلة فستانٌ مزينٌ بعبارة (In Love We Trust) مستوحى من موضة الشارع، تم تصميمه بلمسة أنيقة لا تخلو من البساطة ليتيح خياراً رائعاً في أوقات النهار، إضافةً إلى الفستان المزين بحزام من ثلاث سلاسل ذهبية على شكل قلب، الذي يضفي رونقاً من الجاذبية والبساطة الفاخرة على أي إطلالة.

وتقدم التشكيلة إبداعات مثالية للاحتفال بيوم الحب كذكرى تتغنى بالرومانسية والمشاعر المرهفة، من خلال مجموعة مختارة من الأزياء الجاهزة والإكسسوارات.



