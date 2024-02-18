كشفت علامة ليترانج الفرنسية الشهيرة بأناقتها الكلاسيكية وبتقديم الحقائب المصممة يدوياً بحرفية عالية، عن إطلاق حقيبة إيجو ميني المطرزة محدودة الإصدار، والتي تشكل تحفة فنية تجسد أعلى مستويات الأناقة والرقي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن إطار الإطلاق الثاني لتشكيلة وايلد كات والتشكيلة الرمضانية المصغرة.



وتتميز حقيبة إيجو ميني بتصميم فريد مبتكر من قطعة واحدة من الجلد المرصع بحبات اللؤلؤ الناعمة، والمزين بدرزات خارجية صغيرة ودبابيس بارزة، ليعكس بصمة العلامة وحرفيتها العالية. وتشكل الحقيبة إحدى أبرز إبداعات ماثتاس جاكيميت، المدير الفني لعلامة ليترانج.



وتبرز في تصميم الحقيبة التطريزات اليدوية الأنيقة التي تستمد إلهامها من فن الأوريجامي لتجسد أعلى مستويات الدقة في التصميم والتزام العلامة بتقديم أجمل الإبداعات.



ويتألق غطاء الحقيبة بتصميمٍ غير متناظر، ما يوفر حماية مثالية للجزء الداخلي منها مع الحفاظ على مظهرها العصري، بينما يتميز الجزء الخلفي بجيب مسطح ولامع يتيح إمكانية الوصول السريع إلى الأغراض الضرورية، ويتألق بتصميمه غير المتناظر المزين بالنقاط الثلاثة المميزة للعلامة، بينما تتسع الحقيبة من الداخل لجميع الاحتياجات الأساسية.

وتتوفر حقيبة إيجو ميني بثلاثة ألوان مميزة تعكس كل منها مفهوماً خاصاً، حيث تتألق حقيبة نمر الثلج باللون الأبيض الساحر لتلائم مختلف المناسبات، بينما تشكل حقيبة النمر الذهبي الخيار المثالي لمحبي الأناقة الجريئة، وتضفي حقيبة النمر الأسود لمسة من الغموض والجاذبية على مختلف الإطلالات.