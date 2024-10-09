خلال أسبوع الموضة بلندن، قدمت علامة "Noon By Noor" مجموعتها لربيع وصيف 2025 بعنوان "شعاع النور". استلهمت المصممتان الشيخة نور والشيخة هيا آل خليفة تصاميمهن من تفاعل الضوء والظل، مع إضاءة سحرية للأقمشة والطبقات الخفية التي كشفت عن رؤية جديدة للأناقة.

إيلاف من لندن: كشفت المصممتان والمؤسستان لعلامة "Noon By Noor"، الشيخة نور بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة، عن مجموعتهما لربيع وصيف 2025 بعنوان "شعاع النور" (Ray of Light) خلال أسبوع الموضة في لندن، في قاعة Somerset House.



استوحت المصممتان المجموعة من تفاعل الضوء والظل، مركّزتين على كيفية تأثير الضوء على الأقمشة وإبراز الطبقات المخفية داخلها. وقد استندتا في ذلك إلى أعمال المصور مان راي والفنانة كاترينا جيب.



في حديثهما عن الإلهام، ذكرت المصممتان لحظة تصميم فستان من التول الأسود، حيث قمن بتعليقه عند النوافذ ليكشف ضوء الشمس عن طبقاته المتعددة.

قالت الشيخة نور: "في تلك اللحظة، شاهدنا تأثيرًا مميزًا، وبدأ الحوار مع فريقنا حول مجموعة ربيع وصيف 2025".



تصاميم المجموعة

افتُتح العرض بقطع مصنوعة من الكتان الأيرلندي والقطن، مما أضفى مزيجًا من الأناقة والراحة. استخدمت الأقمشة الشفافة والطبقات المتداخلة بدقة، مع ظهور التول المزخرف بالخرز كعنصر رئيسي. وتضمنت التشكيلة أيضًا طبعات مستوحاة من الطبيعة بتصميم تجريدي.



وأوضحت الشيخة هيا: "المواقف غير المتوقعة وكيفية استجابتنا لها تلعب دورًا في تشكيل تصاميمنا. نحرص على تعديل التفاصيل واللعب بالأحجام لخلق تأثير بصري مميز".

المجموعة جمعت بين النعومة والقوة، من خلال مزج بدلات الكتان مع التنانير الطويلة والفساتين ذات الطابع السريالي. الأقمشة والألوان تغيرت بوضوح مع الحركة، لتضيف بعدًا ديناميكيًا على التصاميم.