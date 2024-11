إيلاف من الرياض: ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مرتدية لباسًا استعراضيًا فضيًا مرصعًا بالترتر والكريستال البراق. كان الزي متكاملاً مع رداء طويل من الريش الأبيض الذي أضاف لمسة درامية إلى مظهرها.

لم تكتفِ لوبيز بذلك، بل انتعلت أيضًا جزمة قصيرة مزيّنة بأحجار الراين، مما أكسب إطلالتها مزيدًا من الأناقة والجاذبية. هذه الإطلالة جاءت خلال فقرة فنية خاصة قدمتها ضمن عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، حيث كانت الأضواء موجهة نحوها لتبهر الجمهور مرة أخرى.

Jennifer Lopez performing Waiting for Tonight, On The Floor and Let’s Get Loud at the Elie Saab fashion show. pic.twitter.com/X6hJosbq8z