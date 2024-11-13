إيلاف من نيويورك: يقوم ملاك شركة ليفايس Levi's بفحص العلامات الموجودة على السراويل الجينز الخاصة بهم بعد الكشف عن أن بعض الملابس القديمة التي تنتجها الشركة تصل قيمتها إلى 33 ألف دولار، مما يعني أن القطع القديمة من الماركة كنز حقيقي.

فقد تم بيع البنطال الجينز الذي صنعته العلامة التجارية بين عامي 1949 و1954 بمبالغ فلكية عبر الإنترنت (33 ألف دولار)، وهناك طريقة سهلة لتحديد تاريخ الجينز.

على الرغم من أن Levi's لا تطبع سنة التصنيع في أي مكان على الجينز الخاص بها، فإن العلامة التجارية الحمراء يمكن أن تشير إلى الفترة التي تم إنتاجها فيها.

بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن العشرين، استخدمت شركة Levi's، المعروفة رسميًا باسم "Levi Strauss & Co." شعارها "Big E" للتأكيد على كلمة Levi's، المكتوبة بأحرف كبيرة باللون الأبيض على خلفية حمراء.

كيف تتعرف على "الأصلي وتاريخه"؟

ومن أجل التأكد عليك فحص ما إذا كانت كلمة LEVI'S® مكتوبة بأحرف كبيرة أم تحتوي على حرف "e" صغير بدلاً من ذلك لأن علامة التبويب التي تحتوي على كلمة LEVI'S (المعروفة أيضًا باسم "E الكبيرة") تعني أن الجينز يعود تاريخه إلى ما قبل عام 1971.

وعليك أن تفحص طبقات الجينز الداخلية للتأكد من عدم وجود غرزة واحدة على طول الفخذ الداخلي، وهذا يعني أن الجينز تم صنعه قبل منتصف الثمانينيات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن زوجا من الجينز من إنتاج شركة ليفيز في القرن التاسع عشر بيع في مزاد مقابل 76 ألف دولار .

اكتشف كايل هاوبر، وهو جامع ملابس عتيقة من سان دييجو، بنطال الجينز داخل منجم مهجور، وهو أحد أقدم ما أنتجته ماركة ليفايس من تلك الحقبة.

وفي نيسان (أبريل) ارتفعت أسهم ليفايس بنحو 18%، وفقًا لتقارير بلومبرغ . وشهدت واجهات المتاجر ارتفاعًا في الأرقام، مع زيادة بنسبة 20% في المبيعات مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ، وفقًا لتقرير شبكة CNN .