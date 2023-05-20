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إيلاف: عندما أسدل "Levi Strauss" الستار عن جينز ®501، لم يكن يعي أنّ هذا البنطال البسيط والعملي سيغدو قطعة كلاسيكية يخلّدها عالم الموضة. فقد أسر جينز ®501 قلوب جيلٍ تلو الآخر، وشكّل النموذج الأصلي الذي تحدّرت منه كافة تصاميم الجينز الأخرى. وصحيحٌ أنّ تشكيلة ®501 قد ضمّت قطعاً جديدة على مرّ السنين واكتسبت شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، إلاّ أنّها حافظت على هويتها بصفتها وسيلة للتعبير عن الذات. واحتفاءً بهذه الذكرى السنوية المميزة وبأهمية التعبير عن الذات صراحةً، تطرح علامة ®Levi’s مجموعة جديدة من القصّات واللمسات النهائية، بما يشمل قصّة خاصة بالذكرى السنوية ومصنوعة من قماش سيلفيدج، ونقشات على شكل لافتات، وتفاصيل مستوحاة من طابع الفينتاج، وزخارف مميزة لتشكيلة ®501 الموسّعة.

القصّة الخاصة بالذكرى السنوية والمصنوعة من قماش سيلفيدج

في 20 مايو 1873، نالت شركة Levi Strauss & Co براءة اختراع للبراشيم النحاسيّة على بناطيلها. واحتفاءً بهذا الإنجاز التاريخي وبتراث العلامة العريق، تطرح ®Levi’s في شهر مايو الجاري قصّة ™Shrink-to-Fit المتينة والمصنوعة من قماش سيلفيدج عبر مجموعة جينزات ®501 Originals للنساء والرجال. تشيد هذه القصّة بطريقة تصنيع جينز ®501 الأصلية، وقد دُرزت على حواف البنطال السفلية عبارة "years of 501® jeans 150". وبذلك، تحتفل هذه القصّة المصنوعة من قماش دنيم عالي الجودة والتي لا تنكمش عند غسلها بذكرى مرور 150 عاماً على ابتكار جينز 501 الشهير.

النقشات على شكل لافتات



استقت علامة ®Levi’s الإلهام من أرشيفها الشامل ولافتاتها الأصلية التي عُرضت من الثلاثينيات إلى الخمسينيات، لتطرح في شهر مايو الجاري إطلالات مميزة تزدان بنقشات على شكل لافتتها المشهورة من أعلى الرأس إلى أخمض القدمَين. وهكذا، تطلّ جاكيت تراكر وشورتات ®501 ’90s، إلى جانب جينزات وشورتات ®501 بنقشة Banner على شكل لافتات، ويمكن التنسيق بينها أو ارتداؤها مع جينز ®501 Original الكلاسيكي لإضفاء نفحة مميزة على الإطلالة. كما تأتي النقشات الديناميكية الجديدة التي تزيّن قطع ®501 الكلاسيكية بألوان زاهية تفيض جرأةً وتعبّر عن الأسلوب الفردي الذي يميّز كل شخص.

التفاصيل المستوحاة من طابع الفينتاج

إلى جانب القصّة الخاصة بالذكرى السنوية والمصنوعة من قماش سيلفيدج، تزيّن باقة جديدة من التفاصيل والرقع المقصوصة المستوحاة من طابع الفينتاج بعض القطع في تشكيلة ®501، ومنها جينزات Originals وشورتات ’90s وجاكيتات تراكر. في الواقع، تستعرض قطع الدنيم المميزة هذه روح الابتكار إذ تزهو بتفاصيل مصنوعة من مواد عضوية وبقصّات ممزّقة ومرمّمة وبتصميم مريح. تسلّط هذه التفاصيل الضوء على أهمية التعبير عن الذات، وقد استوحِيت من جينز ®501 الفينتاج الذي اكتسب شعبية واسعة، ومن طريقة تعديل الجينزات وترميمها لتطلّ بحلّة جديدة تنضح تميّزاً. كما تضفي هذه التفاصيل لمسة فريدة على أي جينز لتعكس الأسلوب الشخصي الذي يتميّز به كلّ مَن يرتديه.

الزخارف

تطرح علامة ®Levi’s أيضاً تشكيلة من الزخارف المذهلة، ومنها القطع المدبّبة المعدنية وأحجار الراين التي تزيّن قطع مجموعة ®501 وترتقي بها إلى مستوى جديد من الأناقة، ومنها جينز ‘54 وجاكيت تراكر ’90s وتي شيرت Graphic Rave Tee، لتخطف الأنظار أينما حللتَ. فما هذه الزخارف المصنوعة يدوياً سوى طريقة أخرى لإضفاء لمسة شخصية على قطع الجينز والتعبير عن الأسلوب الفريد.

وفي هذا الصدد، علّقت كارين هيلمان، الرئيسة التنفيذية للإنتاج في شركة Levi Strauss & Co، قائلةً: "نحن لا نحتفل بذكرى مرور 150 عاماً على إطلاق جينز ®501 من علامة ®Levi’s فحسب، بل نحتفي أيضاً برمز ثقافي عالمي يلقى استحساناً واسعاً وبأسلوب كلاسيكي عصيّ على الزمان وبوسيلة فريدة للتعبير عن الذات. فقد تخطّت مجموعة 501 حدود ملابس العمل البحتة وأمسَت أزياء مريحة ومناسبة للإطلالات اليومية، بحيث تستقطب عشّاق العلامة من جميع أنحاء العالم من جيلٍ إلى جيل. واحتفاءً بهذه الذكرى السنوية الجوهرية للعلامة، تسلّحنا بتاريخنا العريق واعتمدنا على نزعتنا الإبداعية والعصرية لنضفي لمسة عنوانها التميّز والجمال على تشكيلة 501 الشهيرة".