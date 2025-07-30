إيلاف من نيويورك: من المنتظر وفقاً لخبراء، أن يثير يخت فاخر بطول 390 قدمًا، يعمل بالكامل بالهيدروجين السائل، ضجة في معرض موناكو لليخوت القادم - حيث سيتم طرحه للبيع بسعر مذهل يبلغ 645 مليون دولار.

ورغم أن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس لم يؤكد ذلك علناً، فإن اليخت - المسمى "Breakthrough" والمعروف أيضاً باسم "Project 821" - ارتبط منذ فترة طويلة بالملياردير، ولكن غيتس لم يضع قدمه على متن اليخت مطلقًا، وفقًا لما ذكره موقع Luxury Launches، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

تم بناء اليخت المكون من 7 طوابق في حوض بناء السفن الهولندي فيدشب Feadship وصممه شركة RWD، واستغرق البناء 5 سنوات وسيكون أكبر يخت معروض في معرض موناكو.

ماذا يميز هذا اليخت؟

قال جيمي إدميستون، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان صحفي: "هذا هو اليخت الذي سيغير كل شيء. كان الهدف بناء اليخت الأكثر مراعاةً للبيئة والأكثر تطورًا على الإطلاق، دون أي تنازلات. لقد كان تحديًا هائلاً، لكن الفريق تقبّله وحققه".

وما يميز يخت Breakthrough هو نظام الوقود الخاص به: منصة خلايا وقود الهيدروجين من الجيل التالي والتي تسمح له بالعمل بالكامل على الهيدروجين السائل المضغوط المخزن تحت السطح عند درجة حرارة 253 درجة مئوية تحت الصفر.

وتقوم محطة الطاقة الموجودة على متن اليخت أيضًا بإعادة تدوير الحرارة المتولدة أثناء التحويل إلى حمامات سباحة دافئة وغرف بخار وقضبان مناشف وأرضيات غرف الضيوف.

بالنسبة للرحلات التي لا يتوفر فيها الهيدروجين، يوفر نظام الوقود الحيوي الثانوي الكهرباء مع تقليل الانبعاثات بنسبة 90%.

وقال جان بارت فيركويل، أحد مديري شركة فيدشب : "ستلعب خلايا الوقود دورًا مهمًا في اليخوت في السنوات القادمة" ، مشيرًا إلى "كفاءتها العالية وانبعاثات الجسيمات المنخفضة وإشعاع الضوضاء المنخفضة". وبعيدًا عن مواصفاته البيئية، يوفر اليخت نوع الفخامة الذي قد يتوقعه المرء بهذا السعر.

التصميم الداخلي



تم تجهيز التصميم الداخلي بمزيج من الجلود والرخام وخشب البلوط الجيري والروطان، بهدف استحضار جماليات المنتجع الساحلي، ويوجد على متن اليخت ملعب كرة سلة كامل الحجم، وسينما، والعديد من أحواض المياه الساخنة، ومستشفى خاص.

تمتد أماكن إقامة المالك على أربعة طوابق خاصة وتشمل غرفتي نوم وحمامين توأم وغرف ملابس ومكتبين - كل منهما مزود بمدفأة - وصالة ألعاب رياضية ومخزن وغرفة معيشة.

"إنه يخلق، في الأساس، منزلًا منعزلًا مكونًا من أربعة طوابق بجوار البحر داخل اليخت الأكبر حجمًا"، كما ورد في القائمة.

ويشير إدميستون إلى أنه "في كل مستوى من مستويات سطح اليخت، توجد وجهات خاصة جذابة للاستمتاع بها"، مثل "ركن القهوة وركن الألعاب"، و"مكتبة على السطح الرئيسي" و"غرفة طعام خاصة مع تراس بحري".

في المجمل، يمكن لليخت Breakthrough استيعاب 30 ضيفًا و43 عضوًا من الطاقم، ويقع سطح المالك وحده على ارتفاع 121 قدمًا فوق خط الماء.

وفي حين لم يؤكد غيتس أو ينفي مشاركته في المشروع، يقول المطلعون على الصناعة إن اليخت تم بناؤه وفقًا لمواصفاته، وتشير التقارير إلى أن الملياردير الكندي باتريك دوفيغي، الرئيس التنفيذي لشركة Green For Life Environmental، من المقرر أن يشتري هذا اليخت الكبير.