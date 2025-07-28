إيلاف من نيويورك: "كن ذكورياً في ملابسك ومظهرك كما تشاء، ولكن استعد لحمل حقيبة يد من أغلى الماركات العالمية، وهي حقيبة بيركين من هيرميس، والهدف هو أن يشعر الرجل بأن هذه الحقيبة لا تنتقص من رجولته، حينها سوف يتم تسويق حقائب اليد الفخمة باهظة الثمن للرجال مثل النساء، بل ربما يتفوق الرجال قريباً على النساء في مشتريات حقائب اليد".

لم يعد أسلوب بيركين حكرًا على النساء فقط، بل أصبح الرجال الأنيقون الآن يتسابقون على شراء حقائب اليد الفاخرة باهظة الثمن، سواء كان بهدف حملها أثناء الخروج، أو العمل.

على غرار نجوم هوليوود والرياضيين والمشاهير الذين يزيدون من أناقتهم بحقيبة بيركين من هيرميس، فإن هناك من يقود حركة "مان بيركين" - وهي موضة قادمة بقوة في عالم الرجال.

يتشارك الحقيبة مع زوجته

وقال جودفري (33 عاماً) من فورت جرين لصحيفة "ذا بوست" وهو يتحدث عن الحقيبة الجلدية السوداء التي يبلغ سعرها 12 ألف دولار والتي يتشاركها مع زوجته سارة (32 عاماً) في الأيام التي يحتاج فيها مظهره إلى لمسة من الفخامة: "إنها تكمل ملابسي، وهي عملية حقاً".

"أرتدي ملابس تقليدية أكثر ذكورية كما تشاء"، كما قال المدير التنفيذي للتسويق الرقمي، "ولكن أحمل حقيبة جميلة للغاية أيضاً".

حقيبة ثمنها 8 ملايين دولار

إنها قطعة زينة يصعب الحصول عليها وليست غريبة على الأضواء - خاصة وأن حقيبة بيركين الأصلية بيعت بمبلغ تاريخي قدره 8 ملايين دولار في مزاد في وقت سابق من هذا الشهر.

قد أبدت عاشقات الموضة إعجابهن الشديد بهذه الحقيبة لعقود من الزمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ظهورها المذهل في الدراما التلفزيونية، والذي تجسد عملياً بصورة لا تنسى في العبارة الشهيرة التي تقول: "إنها ليست حقيبة، إنها بيركين".

حتى أن نجمات هوليوود المتحمسات سافرن إلى الخارج للحصول على الحقيبة التي لا غنى عنها مباشرة من متجر هيرميس الرئيسي في فرنسا - والتي يمكن أن يصل سعرها إلى 500 ألف دولار .

لكن الآن، أصبحت هذه السلعة الراقية بمثابة الحلم الكبير، حيث أصبح الرجال المتغطرسون، من جوثام إلى لوس أنجلوس وما وراءهما، يحملون الحقائب دون خجل أو خوف من الناس الذين يشككون في رجولتهم.

مظهر أنيق أم استخدام عملي؟

إنها علامة على العصر، كما يقول مصمم الأزياء في مدينة نيويورك تيرنر ألين، وقال الخبير لصحيفة "ذا بوست"، مستشهدًا بحقائب اليد الفاخرة مثل جاكوب إلوردي وهاري ستايلز: "لقد أصبح الرجال يتقبلون حقائب اليد المصممة على مدار السنوات القليلة الماضية، جزئيًا لأغراض عملية، ولكن في الغالب لأنها تبدو رائعة حقًا".

أضاف ألين عن الحقائب العصرية: "إنها تحفظ أغراضك. يمكنك وضع محفظتك ومفاتيح سيارتك وزجاجة الماء في حقيبة بيركين، وليس في جيوب بنطالك".

"إن تنسيق الحقيبة مع بنطال جينز عتيق وقميص، وسترة كبيرة الحجم يمنحك مزيجًا رائعًا من الأناقة غير الرسمية والرسمية".