رام الله (الاراضي الفلسطينية): أضرب الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان عن الطعام لمدة 65 يوما بينما كان في سجن إسرائيلي، فأفرجت عنه إسرائيل واضعة حداً لاعتقالٍ إداري كان يُفترض أن تنتهي مدته في نهاية العام. واحتفت صحف فلسطينية الجمعة بذلك، واصفة إياه بـ"الانتصار".

وأطلقت إسرائيل سراح الغضنفر ابو عطوان ( 28 عاما) ليلة الخميس الجمعة. وكان رهن الاعتقال الاداري منذ تشرين الأول/أكتوبر، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه نهاية العام الحالي.

Ghadanfar has resisted for 65 days of hunger strike against his "administrative detention" by Israel.



Ghadanfar made it. pic.twitter.com/5pxYrdf5AO