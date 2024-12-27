إيلاف من كييف: عاش مقاتل في الجيش الروسي أوقاتا مرعبة، اضطر خلالها للتظاهر بالموت لمدة 9 أيام، حتى كتب له النجاة بحياته من يد القوات الأوكرانية.

وقال مقاتل روسي متطوع يبلغ من العمر 29 عاما، إنه تظاهر لمدة 9 أيام بأنه ميت، في منطقة كورسك الروسية الحدودية ليتمكن لاحقا من الفرار من القوات الأوكرانية، خريف هذا العام.

وفي حديثه لـ"روسيا اليوم"، وصف المقاتل الذي يستخدم إشارة النداء "كوزباس"، تلك اللحظات، عندما قصف الجيش الأوكراني مجموعة متطوعين بالقذائف العنقودية وقذائف الهاون.

وأضاف: "بقيت لوحدي. في كل مكان كانت جثث رفاقي القتلى وسمعت عن قرب حديث عناصر العدو باللغة الأوكرانية. لم أتمكن من الخروج فاندمجت مع الأرض ولم أتحرك".

وذكر كوزباس، أن عناصر الجيش الأوكراني ساروا في اليوم الأول قرب مكانه ولم يلاحظوا أنه على قيد الحياة.

وفي اليوم الثاني سقطت قنبلة يدوية في مكان قريب لكنها لم تنفجر.

وشدد كوزباس على أنه "بعد أن حالفه الحظ عدة مرات متتالية، قرر الخروج من المكان وإنقاذ نفسه".

وقال: "أتذكر الآن كل ما مررت به. كم كنت محظوظا. حفظ الرب حياتي. كل رفاقي ماتوا أمام عيني واهتز رأسي من شدة القصف لكنني بقيت حيا".

ونوه كوزباس أنه اضطر لتناول كل ما تبقى من حصص الطعام الجافة وشرب مياه الأمطار والبرك.

وفي اليوم التاسع تمكن من الاتصال بوحدته، حيث ساعده زملاؤه ونقل إلى مستشفى ميداني.