إيلاف من دمشق: قُتل اليوم الخميس مساء السوري شجاع العلي في اشتباكات مع عناصر إدارة العمليات العسكرية في قرية خربة الحمام بريف حمص الغربي.

وقالت مصادر في سوريا إن شجاع العلي، أحد قادة نظام بشار الأسد، قتل ليلة الخميس، في قرية بلقسة بريف حمص، بعد اشتباكات مع عناصر إدارة العمليات العسكرية السورية.

والعلي مسؤول عن العديد من جرائم القتل والاختطاف لمدنيين لبنانيين وسوريين للحصول على فدية.

ميليشيا مكونة من 400 عنصر

ووفق المعلومات، فإن العلي قاد ميليشيا مكونة من نحو 400 عنصر، وينحدر من قرية بلقسة بريف حمص.

وكانت مجموعة مسلحة بقيادة العلي اختطفت قبل سقوط النظام نحو 15 سوريا، بينهم شباب ينحدرون من السويداء أثناء توجههم من حمص إلى لبنان.

وشهدت قرية بلقسة في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين قوات إدارة العمليات العسكرية ومجموعات من نظام الأسد بقيادة شجاع العلي، قبل مقتله.

يذكر أن شجاع العلي كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق.

بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة مرتبطة بحزب الله.

