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ويلينغتون: أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الاثنين عقد اجتماع استثنائي لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الجمعة لتحسين استجابة دول المنطقة لجائحة كوفيد-19.

وتنظم نيوزيلندا عبر الانترنت في تشرين الثاني/نوفمبر القمة السنوية للرابطة بمشاركة دول المنظمة ال21. إلا أنها دعت إلى اجتماع استثنائي يعقد الجمعة للبحث في التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الأزمة الصحية.

وأكدت أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين أكدا مشاركتهما فضلا عن "غالبية قادة أبيك".

ظرف استثنائي



وقالت في بيان "إنها المرة الأولى في تاريخ أبيك يعقد فيها القادة اجتماعا إضافيا ما يعكس رغبتنا بالعمل معا للخروج من جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية".

وأضافت "اقتصادات دول أبيك عانت خلال السنة المنصرمة أسوأ انكماش (منذ الحرب العالمية الثانية) مع إلغاء 81 مليون فرصة عمل ما يجعل من الحيوي التوصل إلى رد مشترك لتسريع الانتعاش الاقتصادي للمنطقة برمتها.

وتضم أبيك دولا تقع على المحيط الهادئ من الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورا ببابوا غينيا الجديدة والصين وتشيلي. وتمثل هذه الدول 60 % من إجمالي الناتج العالمي.

وأوضحت أردرن أن قادة أبيك سيدرسون الجمعة ملفات مختلفة منها زيادة فعالية حملات التلقيح واتخاذ تدابير لحماية العمالة والاقتصاد.