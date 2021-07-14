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طهران: أكدت إيران الأربعاء على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن "لا أساس" لاتهام القضاء الأميركي أربعة من مواطنيها بالتآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة "إسنا".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قوله إن "هذا الادعاء الجديد من قبل الولايات المتحدة (...) لا أساس له وسخيف لدرجة لا تستحق الرد"، معتبرا أن "السلطات الأميركية أهانت فعلا ذكاء العالم بهذه القصة الساذجة".