صورة الصحفية مسيح علي نجاد. تم التقاطها في 7 نيسان/أبريل 2016، وهي تتحدث على خشبة المسرح في My Stealthy Freedom خلال حفل تينا براون السنوي السابع بعنوان Women In The World في مسرح David H. Koch بمركز لينكولن في مدينة نيويورك.