إيلاف من دمشق: قالت منظمة "مساعدة الرهائن في جميع أنحاء العالم"، الثلاثاء، إن المعلومات التي بحوزتها تشير إلى الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا، "كان على قيد الحياة حتى يناير 2024 على الأقل"، مضيفة أن نظام الرئيس السابق بشار الأسد "احتفظ به كرهينة خوفا من مصير مشابه" لما حدث للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأشارت المنظمة الأميركية خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة السورية دمشق، إلى أن نظام الأسد "أفرغ بعض السجون قبل سقوطه بأيام"، مؤكدة أنها على "ثقة في الشعب السوري للمساعدة في الوصول إلى تايس".

ونوهت بأن ثمة اعتقاد جدي بأن رأس النظام السوري السابق، "كان قد احتفظ بتايس كرهينة، بعد ما حدث مع الزعيم الليبي القذافي، خوفا على نفسه"، مردفة: "لذلك لا نعتقد بأنه سلمه إلى بلد آخر".

ولفتت المنظمة إلى أنها قدمت أسماء بعض الشخصيات المسؤولة عن اختطاف الصحفي الأميركي، للمنظمات الحقوقية.

من جانبه، قال المحامي السوري، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميشال شماس، للحرة، إن تايس هو من بين "عشرات آلاف المعتقلين المختفين في سوريا".

وتابع شماس: "الفوضى التي أعقبت سقوط الأسد مدبرة من قبل النظام نفسه، لإخفاء جرائمه".

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية ، قادت منظمة "مساعدة الرهائن" حملة في سوريا والدول المجاورة ، حيث وصلت إلى ملايين السوريين أسبوعيا برسائل باللغة العربية ، بحثا عن أي معلومات بشأن تايس.

وأدت هذه الحملة مؤخرا إلى اكتشاف ترافيس تيمرمان، وهو مواطن أميركي أبلغت الحكومة الأميركية عن فقده في المجر، بينما كان في الواقع، محتجزا في أحد سجون سوريا منذ أوائل عام 2024.

يشار إلى أن تايس من مواليد عام 1981، وينحدر من مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وقد اختفى عام 2012 عندما كان يغطي الحرب في سوريا.

وعمل تايس لصالح صحيفة "واشنطن بوست"، ووكالة "ماكلاتشي" للأنباء، ووكالة الأنباء الفرنسية، ومؤسسات أخرى. وقد تخرج من جامعة جورج تاون، وكان قائدا في مشاة البحرية الأميركية، وفقا للمعلومات المتوفرة عنه.

كما حصل على العديد من الجوائز عن تقاريره، بما في ذلك جائزة جورج بولك لتغطية الحروب عام 2012، وفقا لموقع إلكتروني أنشأته عائلته.

وتعتقد السلطات الأميركية أن نظام الأسد، احتجز تايس منذ اختفائه، وقد بذلت جهودا مستمرة للتفاوض من أجل عودته إلى الوطن.

