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إيلاف من لندن: أعاد مجلس صيانة الدستور في اجتماعه، اليوم الأربعاء، انتخاب آية الله احمد جنتي أمينًا للمجلس، كما تم الإبقاء على سيامك ره بيك، نائبا لأمين مجلس صيانة الدستور.

وحسب وكالة (فارس) فقد تم انتخاب هادي طحان نظيف متحدثا جديدا لمجلس صيانة الدستور خلفا لعباس علي كدخدائي، وأشاد آية الله جنتي باداء كدخدائي خلال فترة تحمله مسؤولية المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور.



صيانة الدستور



وقال: ان كدخدائي دافع عن مجلس صيانة الدستور جیدا بالرصانة والعقل والمنطق وكانت له علاقة جيدة مع وسائل الإعلام والصحفيين وحافظ على سمعة المجلس.

واضاف آية الله جنتي: لقد كان كدخدائي دائمًا مستشارًا أمينًا لي، وحاليا يتولى مسئولیة معهد الأبحاث التابع لمجلس صيانة الدستور.

يذكر أن جنتي، المولود العام 1927 في أصفهان هو عالم دين وسياسي، وهو قاضي محكمة الثورة، وإمام جمعة طهران المؤقت، وعضو مؤسس لمدرسة حقاني والمشرف على منظمة الإعلام الإسلامي، وكان عضوا في مجلس الخبراء قبل أن يصبح رئيسه، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية.



وجنتي هو رئيس مجلس خبراء القيادة منذ 24 مايو 2016 ورئيس مجلس صيانة الدستور منذ 17 يوليو 1992. وهو معروف أيضا بمعارضته للغرب وخاصة الولايات المتحدة التي تضعه على قائمة العقوبات. هو والد علي جنتي، وزير الثقافة الأسبق في إيران.

