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إيلاف: أصبحت تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا نشرتها عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، وسماً متصدراً في لبنان بعد أن طالبت فيها برفع الاحتلال الإيراني عن بلادها.

ارفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان !!!!! — Elissa (@elissakh) July 10, 2021

وجاءت تغريدتها مؤيّدة لتغريدة النائب السابق فارس سعيد الذي أورد “اكتبوا على كل جدران العالم ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان”.

إكتبوا على كل جدران العالم

ارفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان#سيدة_الجبل — Fares Souaid (@FaresSouaid) July 10, 2021

وحظيت تغريدة إليسا بإعجاب المتابعين وانقسمت التعليقات بين مؤيد لها ورافض ساخر في آن. وتداول لبنانيون هاشتاغ #ارفعوا_الاحتلال_الإيراني_عن_لبنان.

وعادت إليسا لتهاجم حزب الله فغردت:

يعني فعلا حتى بل الاحتلال فاشلين #حزب_الله — Elissa (@elissakh) July 10, 2021



وجاء موقف اليسا هذا تضامناً مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت:

مش مسموح الظلم اللي عم بيعيشو أهالي الشهدا

الله معكن وكلنا معكن — Elissa (@elissakh) July 13, 2021

كما تضامنت النجمة اللبنانية مع الشعب العراقي، بعد وقوع كارثة حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار.

وكتبت إليسا اليوم الأربعاء عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" قلبي مع العراق ومع بغداد وشعبها بهل المصاب الأليم اللي صار عندن ،الله يحمي العراق وكل العالم العربي".

قلبي مع العراق !!ومع بغداد وشعبا بهل المصاب الأليم اللي صار عندن ،الله يحمي العراق وكل العالم العربي🙏🙏 — Elissa (@elissakh) July 14, 2021

يذكر أنه نشب حريق مساء الاثنين الماضي في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أوقع 92 قتيلًا ونحو مئة مصاب بعضهم في حالة حرجة.

