إيلاف من بيروت: فيما يغرق لبنان في أزمة اقتصادية هي الأسوأ في التاريخ الحديث، عبر اللبنانيون من فئات مختلفة عن غيظ كبير حين شاهدوا البذخ في حفل زفاف كريمة نوار الساحلي، أحد نواب ميليشيا حزب الله الإيرانية في البرلمان اللبناني، خصوصًا أنه من الشخصيات التي ثابرت، منذ بدء الأزمة الاقتصادية، على حث الناس على شد الحزام، واعتماد الجهاد الزراعي، الذي نادى به سيده وأمين عام حزبه حسن نصرالله مرارًا في إطلالاته الرقمية.

لم يترك المغردون على "تويتر" كلمة لم يستعملوها، ولا شتيمة لم يستعينوا بها، ليحسنوا التعبير عما جال في خواطرهم، وهم يقفون أذلاء أمام محطات الوقود طلبًا للقليل من البنزين لسياراتهم، وأمام أبواب الصيدليات توسلًا أدوية مفقودة.

انتشرت التعليقات التي توازي بين "تقية" نصرالله مطالب أنصاره بـالصمود وتحمل الصعاب، لأن الكرامة هي الأساس، وبين "بابيونة" الساحلي الواقف متأبطًا يد كريمته في عرسها الذي.. ولا في أحلام 90 في المئة من اللبنانيين، علمًا أن نواب "الزب" لا يعقدون "الكرافات" حول أعناقهم، لأنها حرام.

ما زاد غضب الناس أمران. الأول، "تيكيلا لجو".. وهي الجملة التي صارت مأثورة عن ابنة الساحلي المتدين المتعبد المتبصر مع إخوانه رافضي الكرافات في حزب الله؛ والثاني، تكلف الساحلي مشقة الاعتذار عما بدر منه، مبررًا الأمر أنه لم يدفع فلسًا في هذا الحفل، إنما هو زوج ابنته المقترد، ولم يكن ليعلم أن الزفاف سيتسبب بأذية اللبنانيين.

من المعلقين كان الناشط السياسي علي مظلوم، الذي غرد: "في زمن القحط والجوع ها هم جماعة يوسف لبنان يتنعمون وحدهم بالدولارات من مخازن طيبة ويدعون الجائعين العراة لأكل الصبر والتحاف البصيرة للفوز بجنة الآخرة".

وضج وسم #نوار_الساحلي بالتعليقات والتغريدات والكلمات المستهزئة. فنشر الناشط المدني جينو رعيدي صورة لشعار حزب الله، مستبدلًا السلاح بزجاجة تيكيلا:

بينما نشر المغرد إلياس فيديو يدمج بين العرس – الفضيحة، وكلمات إحدى الناشطات في حزب الله، ممجدة تقية سيدها وقوة بيئة "المقاومة".

Do you know what is "SBBS"? Yes, it is the "Shia Binary Bipolar Syndrome". Do you think its worse than the Aounist Syndrome or...?#نوار_الساحلي #لبنان #لبنان_ليس_بخير #لبنان_ينهارpic.twitter.com/58RPfuaxb0