قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: مولودان صحافيان جديدان أبصرا النور هما العدد الأول من مجلة How To Spend It Arabic، وهي الطبعة العربية من مجلة الرفاهية الناطقة بالإنكليزية بالاسم نفسه، التي تصدرها صحيفة "فايننشال تايمز“ البريطانية العريقة، وموقع الكتروني تابع للمجلة متخصص في كل ما يتصل بعالم الترف والرفاهية العصرية.

تتوجه مجلة How To Spend It Arabic بنسختيها الورقية والإلكترونية إلى نخبة من الجمهور العربي المهتم بتتبع أحدث الأساليب العصرية في التمتع بوسائل الرفاهية، فتسلط الضوء على كل ما يمت إلى عالم الرفاهية بصلة، في خطوة هي الأولى من نوعها عربيًا من حيث تخصصها في عالم الرفاهية المعاصرة.



مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

في العدد الأول موضوعات عربية شائقة. ففي باب الذواقة، يطل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ليبوح بأسراره، متحدثًا عن علاقته باللون الأسود، والساعات الكلاسيكية، وبيته في الجميزة ببيروت، والسفر إلى الجزر صيفًا، والسكن في روما.

كما يتعرف القارئ العربي على رؤية المصممة اللبنانية ندى دبس، التي تكرم التراث والتقليد، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى الابتكار، وتصر على الاستمرار في محترفها ببيروت، رغم ما لحق به من دمار بسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020.



المصممة اللبنانية ندى دبس

تحت عنوان "مستقبلنا في بيروت" تطل كوكبة من المصممين اللبنانيين النخبويين، معبرة عن الإصرار على المضي قدمًا في الإبداع، متجاوزين الصدمات والأزمات التي تربك الحياة اليومية اللبنانية. فبحسبهم، ليس الترف ضرورة أولى، لكنه جزء من العجلة الاقتصادية الحيوية في أي مجتمع.

وفي الإصدار الأول أيضًا باقة من الموضوعات المنقولة عن أصلها الإنكليزي، وقع عليها اختيار المحرر، كموضوع الغلاف عن فرانك أوشن، أيقونة الموسيقى الغامض، مقدماً للقراء علامته التجارية الفاخرة الجديدة Homer، والتي سماها تيمناً بهوميروس، أبي التاريخ، "لأن التاريخ يستمر، مثل الماس والذهب"، كما يقول.



من موضوع الغلاف: قلادة من مجموعة فرانك أوشن الجديدة Homer

ويمكن القارئ التعرف إلى ما يحصل في وادي الهدسون في نيويورك، إذ تختاره نخبة المدينة الصاخبة ملاذًا لها، لترتاح فيه من الضوضاء والعمل. ففي موضوع "إلى حياة الريف در!" وصف مسهب لهذه المنطقة التي تشهد تدفقًا عليها، يزداد يومًا بعد يوم، وإرشادات يقدمها مشاهير سكنوا الوادي، يصفون فيها اختياراتهم في التسوق والتذوق.

وثمة تقرير مسهب عن علاقة رائعة تربط الفنانة صوفي كوريندون بوالدها نك، فيبدعان في فن النجارة وتقطيع الخشب أشياء مستوحاة من تقاليد عائلية لا يتخليان عنها.



Giraffe Manor حيث الاختلاط مع الزرافات

كما يقدم الإصدار الأول باب "ترافليستا" الباحث عن أجمل الوجهات السياحية وأفخمها وأشدها إثارة، مثل Giraffe Manor في نيروبي، حيث يمكن تناول طعام الفطور مع الزرافات الودودة؛ وباب الموضة، حيث يطلع القارئ على تفاصيل مثيرة في موضة مستوحاة من طوكيو؛ وباب واحة التكنولوجيا الذي يعرف القارئ على آخر ما وصلت إليه التقنيات من اختراعات، مثل التلسكوب العاكس الجديد، الذي يريك ما خفي عن العين في الفضاء، فيعرضه لك على شاشة الحاسوب.

ويقرأ القارئ في باب الطعام طريقة جديدة لطهي الأسماك يدونها الشيف العالمي جوش نيلاند، إلى جانب موضوعات في نقل الأسلوب الفندقي في الديكور إلى المنزل، واختيار الساعات الصلبة والجميلة، وحسن انتقاء المستحضرات الطبيعية التي تساهم في هندسة الجمال حيويًا.



جوش نيلاند حاملًا سمكة هامور

وأخيرًا، ثمة زيارة ثقافية إلى مكتبة الروائية إيميار مكبرايد، حيث تعرفنا على ما لديها من كتب عن العاصمة البريطانية لندن، خصوصًا أن "الكتب التي تتحدث عن لندن هي الشيء الوحيد الذي تجمعه".

تصدر How To Spend It Arabic ورقيًا وإلكترونيًا (على الرابط: https://www.howtospenditarabic.com) مطلع كل شهر في لندن، بموجب اتفاق وقّعته صحيفة "إيلاف" الإلكترونية المستقلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" في يونيو 2021، وتتولى طباعتها Les Imprimeries du Matin في المغرب، التي تتبع مجموعة Maroc Soir الصحافية، وتوزع في السعودية والإمارات وقطر ومصر والبحرين والكويت والأردن والمغرب.