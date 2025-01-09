إيلاف من بيروت: كيف ترى الصحافة العالمية التي تتمتع بقدر من الاستقلالية والنظرة الموضوعية بعيداً عن حسابات وتجاذبات الداخل انتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان؟ وحينما يتعلق الأمر بالـ"نيوزويك" فالقراءة سيكون لها وقعها المختلف.

فقد قالت نيوزويك تفاعلاً مع انتخاب عون رئيساً للبنان :"انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، منهيا بذلك شغورا في المنصب دام أكثر من عامين خلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، وتأتي الانتخابات في أعقاب وقف إطلاق النار الهش بين حزب الله وإسرائيل، ويسعى لبنان حاليا للحصول على مساعدات دولية لإعادة الإعمار بعد نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص نتيجة للاضطرابات".

لماذا هي خطوة مهمة؟

أدى الجمود السياسي في لبنان إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي، فقد غرقت البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2019، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وسقط ملايين المواطنين في براثن الفقر.

ولا تزال الجهود الرامية إلى تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي متوقفة بسبب التأخير في تنفيذ الإصلاحات.

ما الذي يجب أن تعرفه؟

فاز عون (60 عاما) برئاسة لبنان بعد جولتين من التصويت في البرلمان المؤلف من 128 عضوا، رغم أنه تجنب الإعلان رسميا عن ترشحه. ورغم ذلك، كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الخيار المفضل للقوى الغربية والخليجية.

وحصل على 99 صوتا في الجولة الثانية، بعد أن فشل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في الجولة الأولى. وانسحب مرشحون آخرون، بينهم وزير المالية السابق جهاد أزعور ومدير الأمن العام إلياس البيساري، قبل التصويت.

ظل منصب الرئاسة شاغرًا منذ انتهاء ولاية ميشال عون (لا تربطه به صلة قرابة)، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2022، بعد 13 جلسة برلمانية فاشلة. وبموجب نظام تقاسم السلطة في لبنان، يخصص المنصب للمسيحي الماروني، مع صلاحيات تعيين أو إقالة رئيس الوزراء والحكومة.

ما هي سياسة عون تجاه حزب الله؟

يأتي صعود عون في ظل مشهد جيوسياسي معقد. فهو يشغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، واكتسب سمعة طيبة في الدبلوماسية والسياسة وسط الفوضى السياسية في البلاد.

وتجنب عون الإعلان رسميًا عن ترشحه، لكن يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الخيار المفضل للقوى الغربية والخليجية .

لقد تراجع حزب الله، الذي أضعفته حرب استمرت 14 شهراً مع إسرائيل وسقوط حليفه الرئيس السوري بشار الأسد، عن دعمه لمرشحه الأول وأيده عون. وقد مهد هذا التحول الطريق بنجاح لانتخابه، ووضعه كمرشح يتمتع بالنزاهة.

وفي حين تجنب عون مواجهة حزب الله بصورة مباشرة، فقد استخدم خطاب النصر الذي ألقاه للتعهد بأن تكون الأسلحة في أيدي الدولة وحدها، وهو ما قوبل بتصفيق حار من الأغلبية، باستثناء أولئك الذين يمثلون "الجماعة المسلحة".

وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ، يواجه عون التحدي الفوري المتمثل في معالجة الأزمة المالية في لبنان، والتي دمرت اقتصاده وأغرقت الملايين في براثن الفقر.

ماذا يقول الناس؟

وقالت رندا سليم، الباحثة البارزة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة ، إن ضعف قوة حزب الله في أعقاب حربه مع إسرائيل وسقوط حليفه الأسد، إلى جانب الضغوط الدولية، هيأ المسرح للتصويت يوم الخميس.

وقالت إن "حقيقة أن عون يحظى بدعم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأوروبيين تمنحه دفعة كبيرة من حيث قدرته على إنجاز الأمور".

ومع ذلك، قالت إنه سيظل يتعين عليه "التعامل مع التناقضات المتأصلة في السياسة المحلية اللبنانية"، بما في ذلك العلاقات مع حزب الله.

ما هو التالي؟

ومن المقرر أن تركز رئاسة عون على استقرار لبنان وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. كما ستحتاج حكومته إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي يتطلب من الجيش اللبناني تفكيك منشآت حزب الله في الجنوب.