إيلاف من واشنطن: نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مقطع فيديو مثيراً للجدل تضمَّن شتائم نابية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ونشر ترامب مقطع الفيديو على منصّة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، ويظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجِّه انتقادات حادة لنتنياهو متهماً إياه بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأميركية، وتنظيم "حروب لا تنتهي" في الشرق الأوسط.

وأشار ساكس إلى أن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على "حماس" و"حزب الله" من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا.

وأضاف: "لقد أدخلنا نتانياهو في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوة تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أميركا، فقد حصل على ما يريده"، موجهاً شتائم نابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولم يتضح على الفور هدف ترمب من نشر هذا الفيديو على "تروث سوشيال".

يتمتع الرئيس المنتخب بتاريخ من إعادة نشر مقاطع وصور تنتقد سياسات المؤسسة في واشنطن، لكن إعادة النشر تأتي وسط جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأميركية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة من شأنه أن يشمل إطلاق سراح الرهائن.



