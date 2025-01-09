إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن تعيين السير أوليفر روبينز وكيل وزارة دائم بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، وهو من أرفع مناصب الدولة البريطانية.

ويخلف روبينز الذي يشغل حاليًا منصب شريك ورئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هاكليوت، وهي شركة استشارية استراتيجية عالمية، السير فيليب بارتون الذي يتنحى بعد ما يقرب من أربعة عقود في وزارة الخارجية.

وعمل سابقًا في بنك غولدمان ساكس وشغل أيضًا مناصب قيادية عليا في مكتب مجلس الوزراء، ووزارة الخزانة البريطانية، وداونينج ستريت، وسكرتيرًا دائمًا ثانيًا في وزارة الداخلية وسكرتيرًا دائمًا في وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ترحيب وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: لقد حددت منذ اليوم الأول أنني أريد إعادة هيكلة وزارة الخارجية والتنمية لكي تعمل كذراع تنفيذ دولي لمهام هذه الحكومة، فضلاً عن وضع استراتيجيتنا الدولية الأوسع نطاقاً وإن السير أوليفر روبينز هو الشخص المناسب لمساعدتي في تحقيق ذلك، وأنا سعيد بالترحيب به في وزارة الخارجية والتنمية.

وستكون خبرته الواسعة في القضايا الاقتصادية والأمنية، التي اكتسبها عبر مجموعة من إدارات وايتهول، في صالحنا ونحن نعيد توجيه وزارة الخارجية والتنمية للتركيز على النمو والهجرة، مع الاستمرار في مضاعفة الجهود بشأن الأمن الوطني - الأساس لخطتنا للتغيير.

ومن جهته، قال وزير مجلس الوزراء، السير كريس وورمالد: أود أن أهنئ أولي على تعيينه وأرحب به مرة أخرى في الخدمة المدنية. إنه يجلب خبرة هائلة لهذا الدور، سواء من وقته السابق في الخدمة المدنية أو تجربته الأخيرة في القطاع الخاص. "أتطلع إلى العمل مع أولي في هذا الدور حيث يقود وزارة الخارجية والتنمية الدولية للتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الدولية وإحداث فرق إيجابي في عالم حيث تتزايد التغيرات الجيوسياسية.

وأود أيضًا أن أشكر السير فيليب بارتون على تفانيه وخدمته المتميزة طوال حياته المهنية التي استمرت 38 عامًا في الخدمة المدنية، وخاصة لمدة خمس سنوات تقريبًا في منصبه كوكيل دائم لوزارة الخارجية والتنمية الدولية.

كلام روبينز

وقال السير أوليفر روبينز: لقد كان من دواعي سروري العمل جنبًا إلى جنب مع أسلاف وزارة الخارجية والتنمية الدولية لمعظم حياتي المهنية في الخدمة المدنية. لقد رأيت قدراتنا الدبلوماسية والتنموية غير العادية بشكل مباشر من واشنطن العاصمة إلى مقديشو، ودبلن إلى صنعاء وأبوجا إلى نيودلهي.

بعد خمس سنوات من ترك الخدمة المدنية، عدت وأنا أؤمن أكثر من أي وقت مضى بقيمة تلك القدرات ومبادئ الخدمة العامة التي تدعمها، مع اقتناعي بأن الحفاظ على قيادة المملكة المتحدة يعتمد بشكل حاسم على فهم واستيعاب وتيرة التغيير الواضحة في المملكة المتحدة وحول العالم.

لذلك، فإنني أقبل هذا الدور بحماس كبير. أتطلع إلى دعم وزير الخارجية وقيادة طاقم وزارة الخارجية والتنمية من الدرجة الأولى لتعزيز نفوذ المملكة المتحدة مع شركائنا في جميع أنحاء العالم.