إيلاف من بيروت: فشل نواب البرلمان اللبناني في انتخاب جوزيف عون في الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى".

وقد نال قائد الجيش السابق جوزيف عون على 71 في دورة التصويت الأولى.

ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا.

وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.

كما رفض عدد من النواب التغيريين دعم ترشيح قائد الجيش للاعتبار ذاته، فيما أعلنت حركة أمل التي يترأسها نبيه بري أنها مع التوافق وأن موقفها موحدّ مع كتلة حزب الله النيابية.

ولم يصدر أي موقف علني لكتلتي حركة أمل و حزب الله النيابيتين عن اسم المرشح الذي يدعمون وصوله إلى سدة الرئاسة.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر 2022.

ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.